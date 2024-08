Mara Venier ci dà un taglio, il cambio look: cosa ha fatto ai capelli

Mara Venier ci dà un taglio e cambia il look prima di tornare in tv con la nuova stagione di Domenica In: cosa ha fatto ai capelli.

Mara Venier ha trascorso un’estate tra il set e le vacanze. La conduttrice, infatti, è nel cast di Diamanti, 15esimo film di Ferzan Ozpetek che le ha permesso di vivere un’esperienza bella e unica come ha poi confermato lei sui social al termine delle riprese. “Vedrete una Mara molto diversa da quella signora della domenica che siete abituati a vedere”, ha detto

Mara, ora, si sta finalmente godendo un po’ di riposo in compagnia della famiglia e, in primis, del marito Nicola Carraro che, dopo aver trascorso gli ultimi mesi a Santo Domingo, è rientrato in Italia. Attualmente, la coppia si sta rilassando in quel di Viareggio in attesa di rientrare a Roma dove presto tornerà a lavoro per preparare la nuova stagione di Domenica In che andrà in onda da domenica 15 settembre. Prima di tornare nelle case degli italiani, la conduttrice ha deciso di darci un taglio e rinnovare il proprio look.

Mara Venier: cosa ha fatto ai capelli prima del ritorno in tv

Mara Venier ha sempre sfoggiato capelli lisci e biondi e con un taglio medio lungo che arrivano oltre le spalle. Negli scorsi giorni, però, dopo aver avuto un altro problema di salute, Mara ha deciso di coccolarsi un po’ provando a cambiare look. “Ti ho detto una spuntatina!” – le parole della conduttrice. “È troppo!” – si lamenta nel video, mentre sfoggia un bob allungato sul davanti.

Nel filmato, la conduttrice non nasconde la propria rabbia nei confronti del parrucchiere, reo di aver tagliato troppo i capelli per poi svelare la verità. Il video, infatti, è solo uno scherzo che la conduttrice ha fatto ai suoi followers che hanno poi espresso il proprio parere sul look di zia Mara.

“Meglio se li tagli Mara” – sostiene qualcuno. “Stai bene con i capelli più corti” – dice un altro fan. “I tuoi capelli non si toccano…sei Unica”, dice invece una ragazza. Mara, dunque, non ha affatto rinunciato ai suoi capelli sfoggiando ancora una chioma bionda e lunga come mostra Nicola Carraro condividendo la foto che vedete qui in alto in cui si rilassa a Viareggio mentre è alle prese con una lettura.

A settembre, dunque, quando tornerà tutte le domeniche nella casa degli italiani, Mara avrà sempre i suoi splendidi capelli.