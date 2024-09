Mara Venier, come è diventata oggi la figlia Elisabetta Ferracini: splendida 55enne

Elisabetta Ferracini, la figlia di Mara Venier, oggi ha 55 anni ed è la fotocopia della conduttrice: ecco cosa fa.

Conduttrice e attrice, Elisabetta Ferracini ha trovato il proprio posto nel mondo dello spettacolo riuscendo a costruire una carriera indipendente da quella della madre. La figlia di Mara Venier, infatti, pur avendo scelto di seguire la stessa strada professionale della mamma, ha trovato la propria dimensione professionale. Nata a Venezia nel 1968, la Ferracini ha debuttato nel 1991 apparendo in 12 episodi della serie Chiara e gli altri.

In tv, inoltre, ha condotto il programma Rai Tutti a casa e il varietà per ragazzi, Solletico. Come mamma Mara Venier, ha anche presentato un’edizione di Domenica In al fianco dei colleghi Giancarlo Magalli e Tullio Solenghi. Recentemente, ha condotto anche lo Zecchino d’Oro ma ha scelto di dedicarsi principalmente alla radio.

Com’è diventata oggi Elisabetta Ferracini: identica a mamma Mara Venier

Elisabetta Ferracini, oggi, ha 55 anni, è bionda, con un sorriso radioso e un viso che ricorda tantissimo quello di mamma Mara Venier. Spesso, la conduttrice di Domenica In, sui social, pubblica foto in compagnia della figlia e la somiglianza tra le due è incredibile. Mamma di Giulio, la Ferracini ha recentemente subito un pesantissimo lutto per la morte del marito Pier Francesco Forleo a cui era legata anche la Venier.

Con un grande dolore nel cuore, la Ferracini si è rialzata prendendo nuovamente in mano le redini della sua vita per il bene del figlio Giulio, nato dalla relazione con l’avvocato Carlo Longari. La Ferracini, attualmente, vive a Roma e trascorre parte del suo tempo libero con la mamma, il fratello, il figlio e il nipotino Claudio.

La Venier e la Ferracini si concedono spesso uscite insieme come quella fatta in occasione del concerto di Ultimo a Roma, a luglio 2023, dopo la morte di Pier Francesco Forleo e che ha scatenato l’attacco del web a cui la Venier ha risposto durante la partecipazione al festival Umbria Libri 365.

“Da un mese non usciva, era chiusa in casa a piangere perché ha perso l’amore della sua vita. L’ho ‘violentata’ e le ho detto vieni con me al concerto, è stato bello e commovente. Ho postato su Instagram una nostra foto e siamo state attaccate in maniera terribile, con violenza. Ho dovuto bloccarli perché non volevo leggere quei commenti. Ho visto per due ore mia figlia sorridere e questo vale tutto, potete scrivere e giudicare non me ne frega niente”.