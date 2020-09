Maria Monsè porta la figlia 14enne dal chirurgo plastico per un intervento al naso. Scoppia la polemica sul web.

Sul settimanale Nuovo, Maria Monsè ha rivelato di aver portato la figlia Perla Maria dal chirurgo per un ritocchino al naso.

Il direttore di Nuovo Riccardo Signoretti, sul suo profilo Instagram, pubblica l’anticipazione: “Primo ritocchino a 14 anni. Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la “gobba” sul naso. E racconta tutti i dettagli al settimanale Nuovo. ‘Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì’, spiega la Monsè. ‘Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?’, si chiede. Molti volti noti, però, le danno contro ‘Perla Maria è troppo giovane per farsi ritoccare’. Chi ha ragione?”.

La Monsè ne ha parlato anche a Pomeriggio Live. “Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. Abbiamo consultato una psicologa che ci ha dato il via libera e procederemo con un rinofiller”. Barbara d’Urso però si è detta contraria per la scelta: “Bisogna dire dei no ai figli, la mia psicologa mi diceva sempre che era giusto dire no”.

“Vergognoso”, scrivono sui social diversi utenti, che invocano l’intervento dei “servizi sociali”. “Doveva insegnarle ad accettarsi così com’era, spiegarle che quel dettaglio l’avrebbe distinta”, si legge in uno dei numerosi commenti sul tema. In molti considerano inoltre “assurda” la scelta di sbandierarlo in televisione e sui giornali. (fonte IL FATTO QUOTIDIANO)