Corteo di protesta a Napoli dove alcune decine di disoccupati aderenti al ‘Movimento 7 novembre’ hanno raggiunto dopo un breve percorso piazza del Plebiscito esponendo uno striscione con la scritta ‘Ma quale riarmo, la nostra sicurezza – Salario e Lavoro’. Il corteo, non programmato, ha intralciato il traffico veicolare su via Acton già messo in crisi dall’apertura di un vasto cantiere per il ripristino della linea tranviaria.