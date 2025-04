Tra Wanda Nara e Mauro Icardi arriva un altro colpo di scena: non c’è altro termine che definire l’intera vicenda un vero casino

Una storia che va avanti da anni e che continua ad attirare l’attenzione: Wanda Nara e Mauro Icardi, anzi viste le ultime vicende verrebbe da dire Wanda Nara contro Mauro Icardi.

Una separazione che sta facendo rumore, coinvolgendo in maniera anche traumatica le due figlie della coppia. Sotto gli occhi di tutti c’è ancora il video in cui Mauro Icardi si chiude in ascensore con una delle due bambine, ma la vicenda è finita anche in tribunale: il giudice argentino ha sospeso per trenta giorni gli account social di Wanda Nara che ha subito risposto dando a tutti appuntamento su Onlyfans.

Una battaglia a colpi di ricorsi e attacchi tra i due che non può non far riflettere, considerato che – come detto – sono coinvolte anche due bambine. Proprio a questo fa riferimento un’altra donna legata al mondo del calcio: Oriana Sabatini, moglie di Paulo Dybala, argentina come i due protagonisti della telenovela che sta ormai tenendo banco da anni.

Wanda-Icardi, Sabatini dice basta: “Non mi piace così”

La donna, figlia di due attori famosi in Argentina e nipote di una ex stella del tennis femminile, sa cosa vuole dire da bambina vedere messi in piazza le vicende dei propri genitori e per questo si schiera dalla parte delle due figlie della coppia Wanda-Icardi.

Quando nel corso di un programma argentino le è stato chiesto con chi si schierava tra i due, non ha resistito: “Così non mi piace – ha sbottato –. Tutto quel casino. Non sono nessuno per esprime un’opinione e non mi piace vedere i bambini così: provo fastidio“. Oriana spiega di immedesimarsi in quel che stanno provando le due bambine: “Li capisco come persona che ha avuto dei genitori famosi, mi dispiaceva che la gente sapesse delle cose dei miei genitori quando ero bambina e poi andavo a scuola – ha raccontato –. Mi prendevano in giro con una rivista di mia madre, non so se litigavano. Penso a loro e mi viene rabbia“.

Una presa di posizione importante e condivisibile, mentre Wanda Nara e Mauro Icardi continuano le rispettive vite e la ‘guerra’ in tribunale. La showgirl sarà in Italia a breve per partecipare all’edizione di Sognando Ballando con le Stelle, lo spettacolo che celebrerà i venti anni della trasmissione condotta da Milly Carlucci.