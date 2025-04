Donald Trump ha deciso di sospendere i dazi per 90 giorni: “Non vogliamo danneggiare paesi che non hanno bisogno di essere danneggiati. E tutti vogliono negoziare”. Le Borse volano dopo giorni di crolli, in scia alla pausa decisa dal presidente americano.

Le notizie del giorno:

8.29 Piazza Affari pronta al rimbalzo, future in rialzo del 9%

Piazza Affari si prepara a rimbalzare, al pari delle altre Borse mondiali, dopo la pausa di 90 giorni dei dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. I future sul Ftse Mib avanzano del 9%, in vista di un avvio spumeggiante di tutte le Borse europee.

07.47 La Cina lascia svalutare lo yuan, ai minimi dal 2007

La Cina agevola la svalutazione dello yuan, che scivola ai minimi dal 2007 sul dollaro mentre l’inasprirsi della guerra commerciale con gli Usa rischia di fiaccare la crescita del gigante asiatico.

06.32 Cina, in vigore i dazi contro gli Usa ma restano all’84%

I dazi di ritorsione dell’84% imposti dalla Cina sugli Stati Uniti sono entrati in vigore poco dopo le 12 locali (le 6 in Italia) nel mezzo dell’inasprimento della guerra commerciale bilaterale.

03.33 Sale a 136 il bilancio dei morti nella discoteca a Santo Domingo

Le autorità della Repubblica Dominicana hanno aggiornato il numero dei morti a 136, dopo il crollo del soffitto della discoteca Jet Set nella notte tra domenica e lunedì mentre si esibiva l’artista di merengue Rubby Pérez, anche lui tra le vittime.

02.49 Camera Usa cancella voto sulla legge bilancio di Trump

Dopo una giornata di fitte consultazioni, lo speaker della Camera americana Mike Johnson ha deciso di cancellare il voto sulla legge di bilancio voluta da Donald Trump. Lo riporta la Cnn. Evidentemente il rischio era che i repubblicani non avessero i voti necessari per approvarla.

01.54 CNN: “Segretario Tesoro ha convinto Trump sui dazi con crisi titoli”

Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, è riuscito a far ragionare Donald Trump sui dazi, convincendolo ad una pausa, focalizzandosi sulla crisi dei titoli. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Il segretario e il suo dipartimento erano, in particolare, preoccupati per l’impennati dei rendimenti che comporta costi più elevati per i consumatori americani sui tassi dei mutui per le case e i costi di finanziamento per le imprese. I titoli del Tesoro americano sono considerati l’investimento più sicuro del mercato. È il luogo in cui gli investitori di tutto il mondo si rifugiano, certi che il ruolo dominante degli Stati Uniti nel sistema finanziario globale garantirà la sicurezza degli asset. Ma l’ondata di dazi imposti da Trump ha provocato la rapida svendita di asset rifugio e questo ha suscitato il timore di nuove turbolenze sui mercati.

0.22 Ministro Usa, i dazi su acciaio, alluminio e auto restano

“I dazi settoriali, quelli su acciaio e alluminio e sulle auto, rimarranno invariati”. Lo ha detto il ministro del Commercio americano Howard Lutnick sottolineando che “il presidente Trump è stato molto chiaro su questo”.