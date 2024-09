Mario Cusitore: età, ex fidanzata, lavoro, laurea, dove vive. Tutto su di lui

Chi è Mario Cusitore, protagonista di Uomini e Donne? Tutto quello che c’è da sapere su di lui: dall’età al lavoro fino all’ex fidanzata.

Mario Cusitore è un nome che il pubblico di Uomini e donne conosce molto bene per il suo passato da corteggiatore. Classe 1975, Mario è nato a Napoli ed è diventato popolare partecipando al programma di Maria De Filippi anche se faceva già parte del mondo dello spettacolo. Mario non ha conseguito la laurea avendo dedicato gran parte della sua vita allo sport.

Dopo un passato da giocatore professionista di basket, infatti, lavora come speaker di Radio Kiss Kiss dove ogni giorno partecipa al morning show di Pippo Pelo e Adriana Petro, il Pippo Pelo show. Il 2023, però, è l’anno del suo arrivo in televisione: dopo aver visto Ida Platano sul trono di Uomini e Donne, decide di scendere per lei ma il suo corteggiamento non si conclude nel migliore dei modi a causa di una serie di segnalazioni sulle sue frequentazioni fuori dal programma.

Mario Cusitore: l’avventura a Uomini e Donne e il rapporto con Ida Platano

L’arrivo di Mario Cusitore a Uomini e Donne infiamma immediatamente lo studio con Gianni Sperti e Tina Cipollari che, inizialmente, invitano Ida a conoscerlo meglio. La tronista, visibilmente colpita, comincia a portarlo sempre più spesso in esterna fino a quando, una serie di segnalazioni, fanno sorgere in lei una serie di dubbi. La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando una signora riferisce alla redazione di Uomini e Donne di aver visto Mario in compagnia di una ragazza mentre usciva da un B&B.

Dopo aver negato, il napoletano ammette tutto scatenando la reazione di Gianni e Tina che lo accusano di aver preso in giro tutti e, poi, di Ida che, dopo averlo eliminato, decide di lasciare il trono senza scegliere. Mario, però, non si arrende e prova a contattare Ida fuori dal programma senza, però, riuscirci.

Durante la prima registrazione della stagione di Uomini e Donne 2024/2025, Mario si presenta in studio per confrontarsi, ancora una volta, con la Platano che, però, per un problema di salute, è assente. Il ritorno a Uomini e Donne segna, così, la sua seconda avventura nel programma: ufficialmente single, dopo un’esperienza da corteggiatore, Mario è pronto a vivere l’avventura da cavaliere del trono over sperando di poter finalmente trovare l’amore e di realizzare il sogno di avere una famiglia.