Marta Fascina, chi è la compagna di Silvio Berlusconi e deputata alla Camera

Marta Fascina, deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018, è l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, morto a 86 anni. Scopriamo la carriera della deputata, la vita privata con Berlusconi e la sua biografia.

Dove e quando è nata, età, laurea, biografia di Marta Fascina

Marta Antonia Fascina è nata il 9 gennaio del 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Ha 33 anni. Si trasferisce a Napoli, termina le scuole superiori a Roma e si laurea all’Università degli Studi La Sapienza in Lettere e Filosofia. Inizia a lavorare per un breve periodo come giornalista, collaborando con diverse testate come Il Giornale. Viene poi chiamata a svolgere il ruolo di press officer and public relation specialist per l’ufficio stampa del Milan e si trasferisce a Milano.

Silvio Berlusconi, Matrimonio, Instagram e vita privata

Della vita privata della deputata non si sa molto fino al 2020, quando si lega sentimentalmente a Silvio Berlusconi. Il 19 marzo del 2022, la coppia ha celebrato un matrimonio simbolico con una cerimonia privata a Villa Gernetto a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Il suo profilo Instagram conta oltre 30mila follower: mf9milan.

La carriera di Marta Fascina

Alle elezioni comunali in Campania del 2013, con il PdL, viene candidata al consiglio comunale di Portici, ma non viene eletta. Nel 2013 aderisce alla rinascita di Forza Italia e alle elezioni politiche del 2018 viene candidata alla Camera dei deputati e viene eletta nella circoscrizione Campania 1 in quota proporzionale.

