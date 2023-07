Marta Fascina può restare ad Arcore, niente sfratto da Villa San Martino

Marta Fascina sfrattata dalla villa di Arcore? Stando a quanto afferma la famiglia del defunto Silvio Berlusconi, non è proprio così. Secondo quanto scrive l’ANSA infatti fonti vicine alla famiglia dell’ex premier, scomparso lo scorso 12 giugno, fanno sapere che non c’è niente di vero.

Marta Fascina, niente sfratto da Arcore

Secondo la famiglia infatti “non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti”. Non c’è nessuno ‘sfratto’ dunque da Villa San Martino di Marta Fascina, che negli ultimi anni ha abitato nella villa di Arcore insieme a Silvio Berlusconi come hanno ventilato alcune indiscrezioni di stampa.

“Piersilvio Berlusconi le ha chiesto di lasciare Arcore entro 3 mesi”

Proprio stamattina su diversi quotidiani si vociferava che Piersilvio Berlusconi le avesse dato tre mesi di tempo, poi Marta Fascina avrebbe dovuto lasciare per sempre Villa San Martino, la residenza dorata di Arcore doveva aveva passato gli ultimi anni con Silvio Berlusconi. Dopo l’apertura del testamento, che prevede per Fascina una donazione da 100 milioni di euro (ma è al centro di diverse discussioni interne alla famiglia), Dagospia rivela che la prima mossa decisa dai figli è lo sfratto dell’ultima compagna del padre.

Fascina è famiglia quindi entro ottobre dovranno fare i bagagli e salutare Arcore, come conferma anche Repubblica citando fonti interne a Forza Italia: “È cominciata una seconda fase e Fascina non può pensare di essere la prima nella linea di discendenza”. L’obiettivo dei figli di Berlusconi, secondo le diverse ricostruzione, sarebbe evitare una battaglia legale con Fascina: potrebbero evitare di impugnare il testamento che prevede il lascito da 100 milioni, ma in cambio non vogliono altre richieste.