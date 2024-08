Martina Colombari, come sta dopo il terremoto del figlio: il messaggio eloquente

Dopo il terremoto che ha investito il figlio Achille, Martina Colombari torna sui social: il messaggio dell’ex Miss Italia è eloquente.

Martina Colombari ha scelto la montagna per trascorrere l’ultimo periodo delle sue vacanze. Dopo aver trascorso qualche giorno nella sua Riccione, l’ex Miss Italia ha deciso di allontanarsi dalla città e dal caldo afoso rifugiandosi ad alta quota. Con lei, come sempre, c’è il marito Billy Costacurta con cui trascorre le sue giornate all’aria aperta tra un sentiero e un altro. La Colombari, serena e rilassata, è così tornata sui social dopo il terremoto che ha investito il figlio Achille.

Se quest’ultimo ha scelto di trincerarsi dietro un rumoroso silenzio, la Colombari ha deciso di reagire tornando attiva sui social. Dopo qualche storia pubblicata su Instagram, la showgirl ha anche pubblicato un post condividendo non solo una serie di foto bellissime, ma anche un messaggio che sembra esprimere totalmente il suo attuale stato d’animo.

Martina Colombari rompe il silenzio dopo la bufera scatenata dal figlio Achille

Da genitori, non è un periodo facile per Martina Colombari e Billy Costacurta i cui gesti sono sotto l’occhio del ciclone a causa del terremoto che si è abbattuto sul figlio Achille, famoso anche per essere identico alla madre. Ogni riferimento a quest’ultimo è sparito sui social e anche nel racconto della propria vita che l’ex Miss Italia condivide non c’è spazio per la tristezza e la preoccupazione per il futuro del figlio.

La Colombari, così, in vacanza in montagna, appare serena, felice e sorridente ma l’immagine che l’ex Miss Italia sta dando di se stessa e della propria vita, secondo il popolo del web, non rappresenterebbe la realtà. Stando a quello che scrivono gli utenti, infatti, è come se la Colombari stesse facendo di tutto per mostrarsi serena e appagata nonostante l’ansia e la paura per quello che sarà il futuro personale e professionale del figlio.

“Non si può sempre avere una buona giornata. Ma si può sempre affrontare una brutta giornata con un buon atteggiamento“, ha scritto la Colombari nella didascalia di una foto in cui si lascia travolgere dall’aria fresca e pulita della montagna. “Serve essere veri non perfetti. Ricordiamo sempre queste parole”, aggiunge poi sotto un altro post.

Tanti i commenti di sostegno dei fan che la esortano a non abbattersi, certi che tutto si risolverà presto. “Tutto passa e spero che per te e la tua famiglia arrivi il meglio”, scrive una signora. “Forza Martina. Sei una Guerriera, passerà anche questo momento“, aggiunge un’altra signora.