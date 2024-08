Occhi della mamma e bellezza del papà: lui è il figlio della coppia tv amatissima

Figlio di una delle coppie tv più amate di sempre, il ragazzo della foto ha ereditato gli occhi della mamma e la bellezza del papà: chi è?

Quando si hanno due genitori famosi, inevitabilmente, si cresce con i riflettori puntati. E’ il caso del ragazzo protagonista della foto che, sin da quando era piccolissimo, è stato al centro dell’attenzione. Crescendo, poi, i paragoni sono stati inevitabili. I fan di mamma e papà, infatti, seguono tutti i suoi passi soffermandosi su quei piccoli dettagli fisici che, in alcuni momenti lo rendono più simile alla madre e che, in altri, ricordano il padre quando aveva la sua età.

Il ragazzo che, oggi, ha 19 anni, ha scelto di seguire la strada della mamma lavorando come modello per importanti brand. Il giovane, inoltre, è anche molto attivo sui social dove pubblica spesso delle foto in cui la somiglianza con i genitori è evidente, ma avete capito chi è? I genitori del protagonista della foto stanno insieme da quasi trent’anni e sono stati due dei protagonisti indiscussi dello show business.

Modello, occhi di ghiaccio e bellezza particolare: chi è il figlio della coppia tv

Lei, infatti, è stata Miss Italia e, ancora oggi, è considerata una delle donne italiane più belle. Lui, invece, è stato un calciatore, colonna del Milan e che, prima di innamorarsi e fidanzarsi con la donna che, oggi, è ancora sua moglie, è stato super corteggiato. La mamma e il papà del ragazzo sono infatti Martina Colombari e Billy Costacurta e lui è Achille Costacurta che, nell’ultimo periodo, è diventato molto popolare grazie alla partecipazione a Pechino Express 2023 in coppia proprio con la madre.

Come potete vedere dalle foto, Achille ha ereditato da mamma Martina gli stessi occhi mentre i lineamenti del viso ricordano molto quelli di papà Billy. Della carriera della Colombari e di Costacurta si sa davvero tutto mentre di Achille sappiamo che è nato il 4 ottobre 2004, quattro mesi dopo il matrimonio dei genitori e che ha frequentato la Scuola Paritaria Loviss.

Da papà Billy ha ereditato la passione per il calcio, ma solo come tifoso. Achille, infatti, ha scelto di non seguire le orme del padre pur tifando Milan. Ancora giovanissimo, Achille non ha ancora deciso cosa fare da grande: per il momento, però, si diverte e lavorare come modello posando per diversi brand.