Appena usciti da Uomini e Donne, Martina e Ciro non hanno perso tempo: la novità che stupisce tutti è già virale

Il percorso all’interno del dating show di Uomini e Donne di Martina De Ioannon si è concluso con la scelta di Ciro Solimeno. La bionda romana ha così realizzato il sogno di trovare il compagno ideale, o almeno così dovrebbe essere.

Le ultime indiscrezioni che riguardano la neo coppia portano proprio in questa direzione, anche se potrebbe essere il riflesso degli stili di vita di oggi, che va decisamente di corsa. Mentre Gianmarco rimane a bocca asciutta, (l’altro corteggiatore che si aggiudica il No) Ciro è già alle prese con un cambiamento importante della sua vita.

I telespettatori non lo hanno ancora visto ma secondo le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni Ciro ha si, accettato la dichiarazione d’amore di Martina ma anche manifestato un’intenzione inaspettata che sicuramente entusiasmerà i fan dei due giovani innamorati.

Le coppie che si formano alla corte di Queen Mary a volte mettono su famiglia, a volte durano quanto un gatto in tangenziale, altre volte si lasciano o fanno dei giri immensi per poi incontrarsi. Quello che è certo è che tutte hanno gli appassionati di gossip con gli occhi puntati addosso, soprattutto per capire se si parte con il passo giusto oppure no.

Ciro pronto a fare le valigie per lei

Forse non tutte hanno fatto il passo importante che Ciro Solimeno avrebbe intenzione di fare a pochi giorni dalla scelta. Pare che il giovane campano abbia l’intenzione di trasferirsi a Roma per vivere questa storia d’amore senza distanza. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ha svelato che il calciatore originario di Pompei sta già organizzando il trasferimento per stare vicino a Martina, dando una prova decisiva sulla serietà nelle sue intenzioni.

Ovviamente la notizia non lascia indifferenti e soprattutto dà il via a futuri e numerosi post sui social in cui la coppia racconterà la loro quotidianità ai follower che già scalpitano per saperne sempre di più. Tornando a Gianmarco, in fondo ha ben poco per rattristarsi. Maria De Filippi infatti lo ha nominato come nuovo tronista ed è così che la giostra ritorna a girare. Sembra che in sole 24 ore sono arrivate oltre 3.000 richieste da nuove pretendenti interessate a conoscerlo.

A questo punto un ciclo si chiude e un altro si apre. Sicuramente Martina e Ciro avranno ancora tante cose da raccontare e non finiranno nell’oblio molto facilmente. La convivenza è importante e i due giovani sicuramente sapranno come viversela al meglio.