Martina e Ciro sono ufficialmente una coppia. Hanno lasciato lo studio insieme felici ed entusiasti. Cosa hanno detto.

Uomini e Donne, il celebre dating show condotto da Maria De Filippi, sta scuotendo un incredibile successo. Tutto merito della squadra che lavora al fianco della padrona di casa che sceglie con cura i tronisti, i corteggiatori, i cavalieri e le dame che compongono il cast.

Una di esse che ha tenuto alta l’attenzione del pubblico ha lasciato lo studio di recente, felice di poter vivere la sua love story fuori dal programma. Si tratta di Martina De Ioannon che, in seguito ad un percorso sul trono rosso, è giunta alla sua scelta facendo il nome di Ciro Solimeno.

Uomini e Donne, le parole di Ciro dopo la scelta lasciano senza fiato

Si sono fidanzati, lui infatti le ha regalato un anello di fidanzamento ed hanno abbandonato gli studi Elios più felici che mai. La scelta di Martina è andata in onda il 24 gennaio e, dopo la messa in onda, Ciro ha detto la sua su Instagram. “Un capitolo che porterò sempre con me. Il mio percorso a Uomini e Donne è iniziato all’improvviso quasi per caso, ma si è rivelato un viaggio unico, intenso e ricco di insegnamenti. È stato un cammino che mi ha permesso di crescere, di mettermi in discussione e di conoscere persone straordinarie con cui ho legato profondamente”.

Queste le prime parole del bel napoletano che ha postato come didascalia di un carosello di foto scattate nel backstage del programma. Il suo lungo sfogo continua ed ha rivelato di essersi divertito tantissimo e di aver scoperto lati di se stesso che non conosceva, poi sono giunte dichiarazioni inaspettate per Maria De Filippi. “La sua umanità, la sua sensibilità e la sua professionalità sono qualcosa che porterò sempre nel cuore”.

Il suo post ha ricevuto tantissimi like e molti commenti di apprezzamento, i fan gli hanno augurato il meglio per l’inizio della sua love story con Martina. La coppia è amatissima e, di certo i follower saranno ben lieti di seguire le loro vicende social. Di fatto non aspettano altro, hanno atteso la scelta proprio per poter interagire con ciascuno di essi in totale serenità.

È noto, infatti, che i partecipanti del programma non possano intrattenere conversazioni con i fan né curare le loro pagine social personalmente, mentre sono impegnati nella registrazione dello show. Ora che il loro percorso negli studi Elios si è concluso potranno interagire con i supporter quotidianamente.