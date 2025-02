Il programma Masterchef è stato colpito da un lutto improvviso, e il terribile annuncio è arrivato proprio in queste ore.

Il famoso talent show culinario sta per concludersi anche quest’anno, dato che presto verrà mandata in onda la finale e si saprà finalmente chi sarà il vincitore. I fan non possono fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese che avvengono ad ogni episodio e i vari colpi di scena.

In modo del tutto inaspettato è però stato annunciato un lutto che ha colpito uno dei protagonisti più amati. Ecco cosa è successo.

Lutto a Masterchef: chi è morto

A dire addio per sempre a una parte della sua vita è stato il famoso chef Carlo Cracco, che in passato è stato un giudice di Masterchef Italia. L’annuncio non è arrivato dal diretto interessato, anche perché lui ha sempre preferito tenersi distante dai social e non rivelare molto sulla sua vita privata. Sul Giornale di Venezia è però stato pubblicato un necrologio che parla della morte di Bertillo Cracco, il padre dello chef che è scomparso all’età di 97 anni. “Sei stato la nostra guida per una vita. Il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino“, si legge.

I Funerali si terranno a Creazzo il 26 febbraio, mentre il giorno precedente ci sarà la veglia di preghiera. L’uomo ha lasciato su questa Terra la moglie Linda e i quattro figli Carlo, Nicola, Giovanni e Annalisa. Il papà di Cracco è apparso in varie occasioni nel piccolo schermo, dato che lo chef ha sempre voluto coinvolgerlo. Ad esempio, i due hanno partecipato insieme ad uno spot pubblicitario nel 2008 e, sei anni dopo, l’uomo ha preso parte anche a una puntata del noto show culinario Hell’s Kitchen Italia, dove il figlio era giudice e supervisore.

Al compianto Bertillo si deve inoltre la promozione del broccolo fiolaro, un prodotto locale che è diventato un elemento chiave di alcuni piatti del figlio. Nel corso di un’intervista aveva detto: “Il broccolo fiolaro non lo conosceva nessuno, veniva considerato brutto e insapore, costava cinquanta lire, oggi ci vogliono cinque euro come minimo. Mio padre me li portava a Milano“. Oggi Carlo Cracco è uno degli chef più amati d’Italia e gestisce, insieme alla moglie Rosa Fanti, la tenuta a Vistamare a Santarcangelo. Si tratta di un progetto sorto per coltivare le materie prime da sfruttare nei vari ristoranti, e che è diventato un agriturismo finalizzato ad accogliere turisti.