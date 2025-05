Cambia la conduzione di Mattino 5 nella prossima stagione televisiva: Federica Panicucci pronta all’addio. Ecco cosa sta accadendo.

Federica Panicucci si appresta a concludere un’altra stagione televisiva lasciando il testimone ai colleghi che continueranno ad informare il pubblico anche d’estate. Dopo mesi alla conduzione di Mattino 5 che, salvo clamorosi colpi di scena si concluderà entro un mese, la Panicucci si congederà dal pubblico per rilassarsi e godersi l’estate.

Il suo, naturalmente, non sarà un addio perché, secondo voci di corridoio, non dovrebbero esserci cambiamenti nella conduzione dei programmi mattutini di Mediaset. A settembre, dunque, la Panicucci tornerà a condurre Mattino 5, probabilmente ancora con Francesco Vecchi, ma chi prenderà il loro posto durante la stagione estiva?

Federica Panicucci saluta Mattino 5: chi arriva al suo posto

La televisione, anche d’estate, non va mai in vacanza. A differenza di qualche tempo fa, infatti, anche durante la bella stagione, sono diversi i programmi che fanno compagnia ai telespettatori. Durante i mesi estivi, così, continuano ad andare in onda i programmi d’informazione più amati anche se con conduttori diversi. Se La vita in diretta di Alberto Matano sarà sostituita da Estate in diretta condotta da Greta Mauro e Gianluca Semprini: e Uno Mattina sarà sostituito dalla versione estiva condotta da Alessandro Greco e Carolina Rey, cosa accadrà ai programmi d’informazione di canale 5?

Esattamente come in Rai, anche Mattino 5 e Pomeriggio 5 continueranno ad andare in onda con le versioni estive. Al posto di Francesco Vecchi e Federica Panicucci arriverà Dario Maltese con Morning News come fa sapere Dagospia: “Il tentativo di lanciare di valorizzare le risorse interne, in arrivo anche dal tg, continua a Cologno Monzese…Sarà ancora una volta Dario Maltese, giornalista del Tg5, a condurre Morning News, lo spin off estivo di Mattino 5…”.

Il giornalista è un volto già molto conosciuto dal pubblico sia per essere stato un opinionista dell’Isola dei Famosi durante l’edizione condotta da Vladimir Luxuria sia per aver già sostituito Myrta Merlino in alcune puntate di Pomeriggio 5 durante la sua assenza.

Proprio il nome di Dario Maltese è tra quelli più gettonati per prendere il posto della Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5 che, nella prossima stagione televisiva, potrebbe avere un nuovo padrone di casa.

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non confermate ma Dario Maltese, conducendo Morning News per tutta l’estate, potrebbe convincere Mediaset a puntare su di lui anche durante la prossima stagione televisiva. Gli ascolti, in ogni caso, saranno determinanti per qualsiasi scelta.