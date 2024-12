Myrta Merlino ha lasciato temporaneamente Pomeriggio 5: al suo posto Dario Maltese. La scelta sul giornalista non è casuale.

C’è aria di grandi cambiamenti in quel di Pomeriggio Cinque, dove recentemente la conduttrice Myrta Merlino ha lasciato il posto ad un volto relativamente nuovo nell’ambito dello spettacolo di Mediaset. L’ultima puntata del contenitore pomeridiano, che una volta era di Barbara D’ Urso, ha visto la conduttrice annunciare che durante le festività natalizie ci sarà una sostituzione temporanea alla guida dello show.

Durante il suo periodo di pausa, il programma sarà condotto da Dario Maltese, che debutta come presentatore. La conduttrice ha salutato il pubblico, affermando che lascia la trasmissione in “ottime mani”. Un allontanamento che ha scatenato svariate illazioni, come quelle che vedono la presentatrice campana già fuori dal format e proiettata verso nuovi orizzonti.

Intanto Dario Maltese è stato invitato in studio, dove ha espresso entusiasmo e un po’ di emozione per questa nuova esperienza: “Sono prontissimo e sento pure la grande responsabilità…E’ comunque bello che Canale 5 stia accesa durante le vacanze di Natale perchè c’è pure tanta gente che non va in vacanza…”

Come su Rai Uno? Il giornalista al timone di Pomeriggio Cinque

I telespettatori di Pomeriggio Cinque avranno accolto con curiosità questo cambiamento, nonostante ufficialmente sia solo temporaneo. La conduttrice infatti ha salutato i telespettatori, augurando buone feste e ringraziandoli per l’affetto ricevuto durante questi mesi. Myrta Merlino ha fatto sapere che ritornerà in video il 7 gennaio, alla consueta ora.

Se da una parte i fan dello show sono contenti che Pomeriggio Cinque continuerà anche durante le festività grazie alla decisione di Mediaset di mantenere l’offerta informativa per chi rimane a casa, cosa sottolineata tra l’altro dallo stesso Dario Maltese – visto anche come un segnale di vicinanza al pubblico – dall’altra c’è chi si chiede: perchè proprio il giornalista ha preso il posto della Merlino?

Si tratta infatti di una novità. Maltese è conosciuto come giornalista mezzobusto del TG5 e corrispondente della Francia. Solo l’anno scorso il pubblico ha avuto modo di vederlo sotto una nuova luce, quella di opinionista de L’isola dei Famosi al fianco di Sonia Bruganelli. Un’edizione forse non troppo fortunata, condotta da Vladimir Luxuria.

Se Pier Silvio Berlusconi ha deciso si puntare su di lui per Pomeriggio Cinque i motivi potrebbero essere diversi. Uno fra tutti è quello di metterlo alla prova per un eventuale sostituzione definitiva per la prossima stagione. Le indiscrezioni infatti raccontano che Myrta Merlino potrebbe essere ingaggiata per altri programmi, a causa degli ascolti poco soddisfacenti raggiunti con il programma pomeridiano.

E poi ci sarebbe l’esempio Alberto Matano: il giornalista da mezzobusto del TG1 è passato a conduttore de La Vita in diretta, portando il programma ad un rinnovato successo. Che si voglia proseguire su questa strada anche per Maltese?