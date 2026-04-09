Finisce in Procura, a Roma, la lite tra il comico romano, Maurizio Battista e il suo oramai ex manager Fabio Censi. Da un lato l’artista accusa il suo ex impresario di truffa, di avergli sottratto circa un milione e mezzo di euro, dall’altro Censi contesta al comico i reati di diffamazione aggravata e stalking.

Il licenziamento del manager su WhatsApp

La vicenda potrebbe, quindi, avere presto uno sviluppo giudiziario. Un violento scambio di accuse iniziato nel gennaio scorso quando Battista, con un messaggio WhatsApp, ha interrotto la collaborazione con il manager che andava avanti dal 2018.

Da quel giorno Battista, attraverso una serie di video pubblicati a cadenza quotidiana sui suoi profili social, ‘attacca’ – senza farne mai il nome – il suo ex braccio destro. Lo definisce ‘sciacallo’ e lo accusa di essersi sostanzialmente appropriato di una fetta importante dei suoi guadagni.

Ai video segue una denuncia in cui l’artista circoscrive le contestazioni mosse a Censi. Una iniziativa rivendicata in una mail inviata da Battista a tutti i consiglieri comunale di Canterano, centro in provincia di Roma, dove l’ex manager è assessore e vicesindaco.

Anche l’ex impresario passa alle vie legali mettendo a disposizione dei pubblici ministeri un atto di una decina di pagine in cui ricostruisce i vari passaggi della vicenda.