Mauro Corona, avete mai visto il figlio Matteo? Fotocopia del papà e fascino irresistibile

Mauro Corona ha un figlio che gli somiglia molto, amante della montagna e dei libri. Chi è? Scopriamo qualcosa di lui

Scrittore, scalatore, scultore e alpinista: Mauro Corona, da qualche anno volto noto della Tv grazie al programma di approfondimento politico “E’ sempre Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, è anche un padre.

Mauro Corona è sposato con Francesca, anche se, come lui stesso ha dichiarato in un’ intervista a Oggi, non stanno insieme da un pò di tempo: “Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto.”

L’ alpinista con Francesca ha 4 figli: Martina, Melissa, Matteo e Marianna. Matteo, l’unico figlio maschio è la sua fotocopia, ma come il resto della sua famiglia è molto riservato e non ama stare sotto le luci dei riflettori.

Matteo ha un bellissimo rapporto con suo padre

Mauro Corona vive ad Erto in un piccolo villaggio sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. I telespettatori conoscono parte della sua casa grazie ai collegamenti con lo studio di Rete 4, da dove il programma della giornalista trasmette, dopo essere emigrato dalla Rai.

Corona parla raramente dei suoi figli, perchè preferisce mantenerne la privacy nonostante ormai siano adulti e hanno le proprie vite. Quello che è certo è che a loro ha trasmesso le sue stesse passioni. La montagna infatti è una presenza costante nella vita di tutti loro e Matteo, in particolare, ha seguito le orme del padre, plasmandole con i proprio interessi.

La biografia di Mauro Corona ci racconta che lo scrittore non ha avuto la possibilità di seguire gli studi che desiderava, dovuto ai tempi duri del passato e a causa della povertà in cui versava la sua famiglia. Il figlio Matteo in qualche modo ha riscattato quel sogno perduto del padre, visto che come lui, è appassionato di arte e letteratura, diplomandosi all’’Accademia delle Belli arti di Venezia.

Matteo, che viene descritto come un giovane con un’esistenza “tranquilla e normale” rispetto alla “vita esagerata” del padre famoso, ha pubblicato anche un libro dal titolo “Nelle mani dell’Uomo Corvo”, che ha riscosso un buon interesse di pubblico.

Il figlio di Mauro Corona ha un profilo Instagram attivo, su cui pubblica scatti che raccontato le sue passioni: sono tante le immagini della montagna, delle giornate trascorse sulle vette, dopo una camminata o una scalata e anche quelle in cui appare in compagnia di suo padre, con cui spesso condivide questi momenti magici.