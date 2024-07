Mauro Corona: età, figlie e moglie, stipendio, lavoro, malattia, dove vive, Bianca Berlinguer

Chi è Mauro Corona: dall’età alle figlie fino al rapporto con Bianca Berlinguer, tutto sulla vita privata e professionale sullo scrittore.

Mauro Corona, scultore, alpinista e scrittore, è diventato popolare al grande pubblico per essere un opinionista di diversi programmi televisivi, in primis Cartabianca di cui è stato ospite fisso e, attualmente, è opinionista di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4.

Nato il 9 agosto 1950 a Baselga di Piné, un comune in provincia di Trento, è cresciuto nella valle Vajont in Friuli-Venezia Giulia. La sua infanzia non è stata affatto facile essendo cresciuto con un padre violento e una madre che, per sfuggire ai maltrattamenti del figlio, ha abbandonato la famiglia.

Crescendo, dopo la terza media, comincia ad arrangiarsi trovando lavoro come operaio in una cava di marmo e, in seguito a quest’ingaggio, si avvicina al mondo della scultura. Successivamente, comincia ad alimentare la passione per la scrittura pubblicando dei racconti sulle pagine de Il Gazzettino e poi dei romanzi come Le voci del bosco.

La vita privata di Mauro Corona e il rapporto con Bianca Berlinguer

Mauro Corona ha avuto una vita privata intensa e ricca d’amore. Negli anni Settanta, dopo aver incontrato una donna di nome Francesca, è convolato a nozze con lei formando, poi, una splendida famiglia con la nascita di quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina.

“ Ho cercato di essere un papà diverso dal mio, più affettuoso e più comprensivo. Li facevo scolpire, gli ho insegnato a scalare e a fare l’orto coinvolgendoli con estrema dolcezza per quanto possibile. Non ho scelto la via dell’insegnamento brutale di mio padre, ma alla fine gli sono grato, perché ho agito in modo diverso “, le parole di Mauro Corona al programma Verissimo dove ha confessato dettagli della sulla vita privata.

Uno dei momenti più complicati vissuti da Corona è legato alla malattia della figlia Marianna che ha combattuto contro un tumore. Oggi, Marianna sta bene ma, periodicamente, deve sottoporsi a dei controlli.

Essendo ospite fisso di Cartabianca prima e di È sempre Cartabianca poi, Mauro Corona è diventato molto amico di Bianca Berlinguer. Si sono conosciuti proprio durante una puntata del programma della giornalista facendo nascere un duo che, con il tempo, ha conquistato il pubblico. «Ho fatto una prima ospitata nel suo programma, che ha portato ascolto e mi hanno richiamato. Poi mi hanno fatto un contrattino. E da lì è nato il duo comico», ha raccontato Corona in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi a dicembre 2023.

Tra i due, nonostante l’affetto e il rispetto, non sono mancati momenti difficili. Nel corso di una puntata di Cartabianca trasmessa nel 2020, infatti, Mauro Corona ha dato della gallina a Bianca Berlinguer che ha risposto in diretta zittendo lo scrittore. In seguito, i due hanno chiarito al punto che, dopo il passaggio dalla Rai a Mediaset, la Berlinguer l’ha voluto nuovamente al proprio fianco.