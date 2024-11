Mauro Corona, spunta la foto insieme al fratello: due gocce d’acqua, valanga di like

Mauro Corona ha un fratello che è praticamente la sua fotocopia: la foto condivisa sui social ha sorpreso tutti i suoi fan

Mauro Corona in questi ultimi anni è uscito da quell’alone di mistero che caratterizza tutti gli scrittori per approdare in Tv come opinionista prima di “Cartabinaca” e oggi di “E’ sempre Cartabianca” il talk di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer che dalla Rai si è trasferito su Mediaset.

L’alpinista, scalatore, scultore e scrittore è quindi anche un volto noto del piccolo schermo, nonostante rimanga sempre in collegamento dalla sua casa di Erto, tra le sue sculture e tra i suoi numerosi libri. Corona, comunque molto riservato, non ha esitato in passato a raccontare la sua infanzia, fatta di sacrifici e di montagna, dalla quale è emerso anche che non è figlio unico.

Lo scultore infatti è il più grande di due fratelli: Felice, purtroppo morto per cause misteriose in Germania a Paderborn il 30 giugno 1968 e Enrico, detto Richeto. Proprio quest’ ultimo è diventato famoso sui social per essere apparso in una foto con lui.

Mauro Corona la foto con il fratello stupisce tutti

Mauro Corona ha sorpreso tutti i suoi fan per aver condiviso uno scatto che lo ritrae in compagnia del fratello. La foto ha raccolto in men che non si dica una miriade di cuoricini, lasciando tutti a bocca aperta per l’incredibile somiglianza tra i due.

Nell’immagine lo scrittore si trova al fianco di Richeto ed è impossibile non notare i tratti distintivi che li accomunano: stessi sguardi, stessa barba folta e soprattutto stessa aura di ingenuità, tipica di chi vive al contatto con la natura e nel loro caso con la montagna. Anche se Mauro Corona è ormai un personaggio pubblico e ha già parlato più volte dei trascorsi della sua famiglia, vedere la foto di lui con il fratello ha regalato uno scorcio più intimo sulla sua vita lontana dalle telecamere.

Ovviamente non sono mancati i commenti dei followers, tutti a rimarcare la netta somiglianza e a ricordare che il DNA non mente e che sono praticamente due gocce d’acqua. Qualcuno ha anche apprezzato l’autentica atmosfera che traspare dallo scatto e he non ha niente a che fare con le luci della ribalta sotto cui sono abituati a vivere i Vip.

L’immagine è diventata subito virale, confermando il grande affetto del pubblico per lo scrittore-alpinista. Ancora una volta, Mauro Corona ha dimostrato come la semplicità e l’autenticità siano le chiavi del suo successo, non solo nella sua carriera ma anche nel cuore dei suoi fan. Che lo adorano!