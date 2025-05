Non si sono ancora spenti i riflettori su Amici e una delle allieve più amate racconta il suo difficile passato.

Durante gli otto mesi trascorsi nella scuola di Amici, ha pianto, ha studiato, ha vissuto emozioni intense anche grazie allo splendido rapporto nato con un compagno, ma ha anche pensato al suo passato riuscendo a fare pace con se stessa e a raccontare quello che in pochi sapevano.

A distanza di pochi giorni dalla conclusione di un’avventura magica nella scuola più famosa d’Italia, l’allieva ha deciso di raccontare anche un capitolo doloroso della sua vita e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin in una puntata speciale di Verissimo.

Amici: chi è l’allieva con un passato doloroso

Bellissima, talentuosa e con un futuro tutto da scrivere, Alessia Pecchia si è raccontata nel salotto di Verissimo parlando non solo del suo rapporto con Luk3 ma svelando anche i dettagli di un momento doloroso affrontato in passato. Alessia, durante la lunga chiacchierata con Silvia Toffanin ha svelato di essersi sentita totalmente sola durante l’adolescenza e fino al compimento dei 18 anni. La ballerina, con la voce rotta dal pianto, ha spiegato di aver vissuto episodi che lei definisce di “bullismo”.

In particolare, il momento che la ballerina ricorda con grande tristezza è quello del suo 18esimo compleanno: “A mezzanotte non c’era più nessuno, si sono messe d’accordo per andare via. Per me fu un anno abbastanza turbolento”, ha detto ricordando quel periodo in cui si sentiva totalmente isolata.

“Ero al centro della mia classe, tutte le compagne mi insultavano e mi sminuivano”, ha detto ancora la ballerina toccando profondamente Silvia Toffanin che ha provato a rassicurarla.

A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata in questione, però, sui social, è spuntato il commento di una ragazza che ha smentito le parole di Alessia spiegando di aver partecipato a quel compleanno e fornendo una versione diversa. “Eravamo lì, nessuno è corso via a mezzanotte. Ho anche foto e video con tanto di orari. E ti abbiamo supportata, anche dopo, quando sei entrata ad Amici“, ha detto la ragazza.

Poi, rivolgendosi direttamente ad Alessia, ha aggiunto: “Sei brava, talentuosa, intelligente. Non hai bisogno di usare parole pesanti come ‘bullismo’ per metterti in luce”. Le parole della ragazza non sono passate inosservate e sui social hanno scatenato il dibattito con alcuni utenti che hanno sottolineato come il dolore sia assolutamente soggettivo.