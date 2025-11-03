Un vero e proprio terremoto sta colpendo il mondo di Stranger Things. Dopo le prime avvisaglie — la loro assenza alle celebrazioni della quinta stagione a Lucca Comics & Games — è arrivata la conferma: secondo il Daily Mail, Millie Bobby Brown ha presentato una denuncia formale contro David Harbour, suo collega e padre adottivo nella serie.

L’attrice, oggi ventunenne, avrebbe consegnato alla produzione un documento di “pagine e pagine” contenente accuse di molestie e comportamenti vessatori. L’indagine interna, durata diversi mesi, si sarebbe svolta in gran segreto mentre il cast si preparava a girare gli episodi finali della saga. Netflix, per ora, ha scelto il silenzio assoluto, rifiutando di confermare o smentire l’esistenza dell’inchiesta.

Nessuna accusa sessuale, ma tensione altissima

Il Daily Mail ha chiarito che non esistono accuse di natura sessuale nella denuncia, ma il clima sul set sarebbe stato teso. L’indagine interna non ha avuto un esito pubblico, tuttavia è emerso che durante le riprese della quinta stagione Millie Bobby Brown era sempre accompagnata da un rappresentante personale, una misura eccezionale per un ambiente di lavoro cinematografico.

Una fonte anonima ha dichiarato: “Netflix non commenterà mai un’indagine interna, ma il fatto che non l’abbia smentita dice tutto”. L’obiettivo, secondo gli addetti ai lavori, è evitare che lo scandalo oscuri il gran finale di una serie che ha reso Netflix un colosso globale.

Indizi, assenze e scandali collaterali

Gli indizi di tensione erano già emersi durante il tour promozionale. A Lucca, infatti, erano presenti Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, insieme ai fratelli Duffer — ma Harbour e Brown erano entrambi assenti. A peggiorare la situazione, si aggiunge il recente scandalo personale di David Harbour, travolto dal divorzio con la cantante Lily Allen. Il suo nuovo album West End Girl contiene riferimenti espliciti a infedeltà e dipendenze sessuali, gettando ulteriore ombra sull’attore.