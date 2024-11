Morgan è rimasto senza lavoro e, in un’intervista, ha raccontato di avere soltanto 50 euro sul conto. Il cantante, il cui vero nome è Marco Castoldi, si è aperto al direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, e ha espresso il desiderio di rialzarsi e tornare a fare musica. Di recente Morgan è stato accusato di stalking dalla sua ex compagna Angelica Schiatti. Da quel momento, dice, le porte dello show business si sono chiuse per lui. La sua attuale compagna, Alessandra Cataldo, mamma della sua bambina più piccola, non ha mai creduto alle accuse e gli è sempre rimasta accanto.

Morgan: “Ho 50 euro in banca e tre figlie. Non sto lavorando”

“Ho 50 euro in banca, tre figlie, di cui una piccolissima, e non lavoro da quando è esplosa questa campagna” le parole di Morgan. Il cantante ha poi parlato di un progetto a cui sta lavorando insieme al cantautore Francesco Drosi. I due vorrebbero aprire una scuola di musica “per chi desidera diventare musicista davvero”. “Voglio creare una scuola di musica, ma una scuola a 360°, dove chi vuole diventare un musicista possa trovare studio, conoscenza, cultura e soprattutto prendere in mano la chiave della vita per trasformare il proprio talento in opere, in spartiti, coniugare creatività in realtà, concretezza”.