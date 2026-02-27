Questa sera, alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026, Nino Frassica affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, pronto a intervallare la musica con la sua ironia surreale.

“Nasco così, quindi era logico che prima o poi mi avrebbero chiamato a presentare il Festival”, scherza il comico siciliano, ricordando le origini del suo teatro dell’assurdo, fatto di giochi di parole improbabili, frasi lapalissiane e discorsi nonsense.

Antonino Frassica, detto Nino, 75 anni, nasce a Messina l’11 dicembre 1950. La sua carriera inizia nel 1970 con il gruppo teatrale “I cantatori pelosi figli della cantatrice calva”, omaggio alla celebre commedia di Eugène Ionesco. Il grande pubblico lo scopre negli anni ’80 grazie alla collaborazione con Renzo Arbore: dal ruolo del tecnico di Tele Ottaviano in FF.SS. al frate Antonino in Quelli della notte, fino al celebre “bravo presentatore” di Indietro tutta! tra il 1987 e l’88.

La televisione rimane il suo terreno privilegiato, con partecipazioni a Fantastico, Domenica in, I migliori anni, Che fuori tempo che fa e, dal 2000, al fianco di Terence Hill nella serie Don Matteo, dove interpreta il maresciallo Nino Cecchini. Frassica ha anche lavorato al cinema, tra cui Prendimi e portami via, Apri gli occhi e… sogna, Somewhere di Sofia Coppola e The Tourist con Johnny Depp.

Parallelamente, ha condotto programmi radiofonici e musicali, come Radio2 – Meno male che c’è, e collaborato con gruppi come “Le Carogne” e “Los Plaggers”.

La vita privata riflette la sua discrezione: sposato nel 1985 con l’attrice Daniela Conti, da cui si separa nel 1993, dal 2018 è unito civilmente a Barbara Exignotis, incontrata durante uno spettacolo teatrale. “Innamorarsi quando non si è più giovani? Nella vita può succedere di tutto”, afferma Frassica. Pur senza figli, vive con grande complicità accanto alla moglie e alla figlia di lei, condividendo momenti di quotidianità e i loro amati gatti. “L’ho pregata di avvisarmi quando comincerò a perdere colpi. Queste cose te le deve dire una persona che ti ama, perché le produzioni non te lo diranno mai”, scherza.