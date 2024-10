Noemi Bocchi, che lavoro fa la fidanzata di Totti. Quel che non sai

Che lavoro fa Noemi Bocchi? Tutto quello che c’è da sapere sulla fidanzata di Francesco Totti e cosa fa nella vita.

Noemi Bocchi è stata la protagonista del gossip italiano quando la sua storia d’amore con Francesco Totti è diventata ufficiale. Finito il matrimonio con Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha aperto un nuovo capitolo della sua vita sentimentale accanto a Noemi con cui, oggi, è sereno e tranquillo. La coppia vive a Roma e, pur essendo molto discreta e riservata, sui social, condivide foto dei vari momenti di svago.

Noemi è riuscita ad instaurare anche un ottimo rapporto con i figli di Totti il quale, a sua volta, ha un legame con i figli che la fidanzata ha avuto dal suo matrimonio. Insieme, formano ormai una coppia stabile, ma cosa fa nella vita Noemi Bocchi?

Tutto quello che c’è da sapere su Noemi Bocchi: che lavoro fa

Noemi Bocchi è nata nel 1988 a Roma, città in cui è cresciuta. Dopo aver conseguito il diploma presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, ha continuato gli studi iscrivendosi alla facoltà di Economia aziendale e bancaria dell’università Lumsa di Roma dove si laurea per poi cominciare a lavorare come flower designer ovvero come esperta di composizioni floreali per eventi.

Con una laurea nel cassetto e un lavoro, la Bocchi si è anche sposata. Prima di incontrare e innamorarsi di Francesco Totti, infatti, è stata sposata con Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli calcio con cui ha avuto i figli, un maschio e una femmina, che hanno 11 e 9 anni, di cui spesso pubblica foto sui social.

La Bocchi, tuttavia, ha sempre cercato di proteggere la privacy dei propri bambini, soprattutto, durante il periodo di maggiore esposizione mediatica in seguito all’ufficializzazione della storia d’amore con Totti. Con quest’ultimo, condivide anche la passione per il padel, sport che li ha fatti incontrare e innamorare.

Oltre a concedersi spesso viaggi da sogno, sia in coppia che con i rispettivi figli, la Bocchi e l’ex capitano della Roma trascorrono anche diverso tempo in casa dove Totti si diverte anche a fare il casalingo come ha mostrato Noemi condividendo qualche video domestico in cui Totti mostra anche la parte più simpatica e privata. Nonostante la sua popolarità sia aumentata per la storia con Totti, Noemi continua a condurre una vita molto riservata condividendo pochissimo sui social del suo privato.