Sono due le principali notizie di oggi in apertura sui quotidiani: la chiusura del congresso della Lega e la conferma del segretario Matteo Salvini che ha espresso la sua intenzione di tornare a fare il ministro dell’Interno; le conseguenze dei dazi decisi dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e le preoccupazioni per gli effetti sui mercati finanziari. “Dazi, cresce la fronda anti-Trump”, titola La Stampa. “Salvini: pronto per il Viminale”, è l’apertura del Corriere della Sera. “Salvini vince ancora e cerca il successore”, è invece la prima pagina di Libero.

Ecco la rassegna stampa di oggi:

“Salvini: pronto per il Viminale” (Il Corriere della Sera).

“Alle porte del caos”. L’editoriale di Goffredo Buccini: “Giorni fa Vladimir Putin ha commentato i piani di Trump per l’annessione della Groenlandia. Li ha definiti «seri e storicamente fondati». Una dichiarazione forse un po’ laterale, eppure assai utile per capire dove tiri il vento geopolitico al solo leggervi in filigrana le «storiche» rivendicazioni russe sull’Ucraina. La Cina ha poi provveduto a dissipare gli ultimi dubbi in materia, dispiegando attorno a Taiwan navi e aerei per esercitazioni «a fuoco vivo». Con un’intimidazione più pesante che mai, per vedere l’effetto che fa. A ciascuno il suo feudo”.

“Dazi, Pressing su Trump” (La Repubblica).

“Dazi, cresce la fronda anti-Trump” (La Stampa).

“Lega, Salvini acclamato: Il Viminale? Ne parleremo” (Il Messaggero).

“Il pacifismo opportunista, un ombrello che non copre”. L’editoriale di Alessandro Campi: “Il pacifismo che circola da settimane in Italia, come posizione politica virtuosa che si vorrebbe alternativa a quella scellerata praticata dall’Italia insieme ai suoi alleati europei, è retorico, antistorico, culturalmente ambiguo e politicamente improduttivo, oltre a presentare un fondo di insincerità che l’uso di belle parole e il richiamo a nobili ideali non riesce a velare”.

“Dazi Usa, le carte che può giocare la Ue) (Il Sole 24 Ore).

“Plebiscito per Salvini. E lui punta al Viminale” (Il Giornale).

“M5S aperto a chi era lontano. Ora il progetto per governare” (Il Fatto Quotidiano).

“Ma mi faccia il piacere”. L’editoriale di Marco Travaglio: “Triduo quaresimale. “Né pacifista né di sinistra, alla larga dalla piazza di Travaglio e Orsini. Tutte le ragioni per non partecipare alla manifestazione organizzata dal Movimento 5 Stelle”, “Perché sarei a disagio nella piazza di Travaglio e Orsini”, “Le ragioni per non esserci” (Stefano Cappellini, Repubblica.it, 3, 4 e 5.4)”.

“Altro che dazi, a uccider il Pil sono le 13.000 leggi di Ursula” (La Verità).

“Salvini vince ancora e cerca il successore” (Libero).

“Dazi, l’Ue pronta allo scontro totale. Salvini sfida Meloni sul Viminale (Domani).