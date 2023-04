Oriana Marzoli in discoteca, un ragazzo le tocca il fondoschiena mentre sta incontrando i fan. Accade durante una serata che si è tenuta sabato 15 aprile presso la discoteca Villa Bonin di Vicenza. Un ragazzo che si trova in prima fila allunga una mano per palparle il fondoschiena. Lei reagisce allontanando con il braccio la mano prima di continuare a tenere le braccia in alto e di risalire di nuovo sul palco in cui si trova la consolle.

L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è accompagnata dal fidanzato Daniele Dal Moro. La Marzoli è intenta a salutare i tanti fan presenti. L’ex concorrente del Grande Fratello scende tra la folla e viene molestata da un ragazzo che si trova in prima fila. Oriana si accorge del gesto. Allontana il male intenzionato con il braccio e poi continua a sorridere per le foto.

I commenti su Twitter divisi tra chi condanna e chi no

Per il momento, né la diretta interessata né il fidanzato si sono espressi su quanto accaduto. Diversi utenti, sui social hanno invece condannato il gesto: “Mi si riempiono gli occhi di lacrime se penso che una donna debba guardarsi costantemente le spalle perché neanche più libera di andare in discoteca, indossare ciò che più le piace e divertirsi e che sia invece concesso a dei ratti di fare SCHIFO” scrive un utente. E ancora: “Oriana è stata molto intelligente invece perché facendo buon viso a cattivo gioco… ha evitato che potesse magari scoppiare una rissa per quello che era accaduto…. non credo proprio che le abbia fatto piacere come vogliono far credere…. e con la sua reazione lo ha fatto capire”.

C’è però chi non è d’accordo: “Reazione molto ambigua quella di lei, se si permettono certi gesti nel silenzio si diventa complici”. Per qualcuno, la giovane “non è infastidita per niente, anzi ride felice”.