Anche quest’anno l’attesissima cerimonia di premiazione degli Oscar sarà trasmessa in diretta su Rai1 con il programma “Oscars – La notte in diretta”, condotto da Alberto Matano, che seguirà l’intero evento insieme ad altri giornalisti e critici cinematografici commentando l’assegnazione delle statuette e i momenti più importanti della serata. Il programma andrà in onda domenica 15 marzo a partire dalle 23:30. Sarà possibile vedere la 98ª cerimonia dei premi Oscar, condotta per la seconda volta da Conan O’Brien, anche su RaiPlay, disponibile su app e sito web. Gli spettatori, inoltre, avranno anche la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.

Oscar 2026: tutte le candidature

Miglior film

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Frankenstein

Sentimental Value

Train Dreams

Bugonia

L’agente segreto

F1 – Il film

Miglior regia

Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler – I peccatori

Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio

Josh Safdie – Marty Supreme

Joachim Trier – Sentimental Value

Miglior attore protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra

Michael B. Jordan – I peccatori

Wagner Moura – L’agente segreto

Ethan Hawke – Blue Moon

Miglior attrice protagonista

Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio

Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore

Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci

Renate Reinsve – Sentimental Value

Emma Stone – Bugonia

Miglior attore non protagonista

Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra

Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra

Stellan Skarsgård – Sentimental Value

Delroy Lindo – I peccatori

Jacob Elordi – Frankenstein

Miglior attrice non protagonista

Elle Fanning – Sentimental Value

Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value

Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra

Amy Madigan – Weapons

Wunmi Mosaku – I peccatori

Miglior film internazionale

Sentimental Value (Norvegia)

Sirāt (Spagna)

L’agente segreto (Brasile)

La voce di Hind Rajab (Tunisia)

Un semplice incidente (Francia)

Miglior film d’animazione

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La piccola Amélie

Zootropolis 2

Miglior sceneggiatura originale

Robert Kaplow, Blue Moon

Jafar Panahi, Un semplice incidente

Ronald Bronstein e Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier e Eskil Vogt, Sentimental Value

Ryan Coogler, I Peccatori

Miglior sceneggiatura non originale

Will Tracy, Bugonia

Guillermo del Toro, Frankenstein

Chloé Zhao, Hamnet

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Clint Bentley and Greg Kwedar, Train Dreams

Miglior colonna sonora

Bugonia (Jerskin Fendrix)

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Hamnet (Max Richter)

One Battle After Another (Jonny Greenwood)

Sinners (Ludwig Göransson).

Miglior canzone originale

“Golden” – KPop Demon Hunters

“I Lied to You” – I peccatori

“Dear Me” – Diane Warren: Relentless

“Train Dreams” – Train Dreams

“Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!

Miglior casting

Una battaglia dopo l’altra

Marty Supreme

Hamnet – Nel nome del figlio

L’agente segreto

I peccatori

Migliori costumi

Frankenstein

Avatar: Fuoco e cenere

I peccatori

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Miglior fotografia

Frankenstein (Dan Laustsen)

Marty Supreme (Darius Khondji)

One Battle After Another (Michael Bauman)

Sinners (Autumn Durald Arkapaw)

Train Dreams (Adolpho Veloso).

Miglior montaggio

F1

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

Sentimental Value

I peccatori

Miglior suono

F1

Frankenstein

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Sirāt

Migliori effetti speciali

Avatar: Fuoco e cenere

F1

Jurassic World – La rinascita

The Lost Bus

I peccatori

Miglior scenografia

Frankenstein

Hamnet – Nel nome del figlio

Marty Supreme

Una battaglia dopo l’altra

I peccatori

Miglior documentario

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor: la vicina perfetta

Miglior cortometraggio documentario

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: “Were and are Gone”

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Miglior cortometraggio

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Miglior cortometraggio animato