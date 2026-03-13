Oscar 2026: tutte le nomination, dove e quando vedere la cerimonia in tv
Anche quest’anno l’attesissima cerimonia di premiazione degli Oscar sarà trasmessa in diretta su Rai1 con il programma “Oscars – La notte in diretta”, condotto da Alberto Matano, che seguirà l’intero evento insieme ad altri giornalisti e critici cinematografici commentando l’assegnazione delle statuette e i momenti più importanti della serata. Il programma andrà in onda domenica 15 marzo a partire dalle 23:30. Sarà possibile vedere la 98ª cerimonia dei premi Oscar, condotta per la seconda volta da Conan O’Brien, anche su RaiPlay, disponibile su app e sito web. Gli spettatori, inoltre, avranno anche la possibilità di selezionare la modalità lingua originale, per seguire la cerimonia senza la traduzione simultanea.
Oscar 2026: tutte le candidature
Miglior film
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Sentimental Value
- Train Dreams
- Bugonia
- L’agente segreto
- F1 – Il film
Miglior regia
- Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra
- Ryan Coogler – I peccatori
- Chloé Zhao – Hamnet – Nel nome del figlio
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Sentimental Value
Miglior attore protagonista
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio – Una battaglia dopo l’altra
- Michael B. Jordan – I peccatori
- Wagner Moura – L’agente segreto
- Ethan Hawke – Blue Moon
Miglior attrice protagonista
- Jessie Buckley – Hamnet – Nel nome del figlio
- Kate Hudson – Song Sung Blue – Una melodia d’amore
- Rose Byrne – Se solo potessi ti prenderei a calci
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Emma Stone – Bugonia
Miglior attore non protagonista
- Benicio del Toro – Una battaglia dopo l’altra
- Sean Penn – Una battaglia dopo l’altra
- Stellan Skarsgård – Sentimental Value
- Delroy Lindo – I peccatori
- Jacob Elordi – Frankenstein
Miglior attrice non protagonista
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Teyana Taylor – Una battaglia dopo l’altra
- Amy Madigan – Weapons
- Wunmi Mosaku – I peccatori
Miglior film internazionale
- Sentimental Value (Norvegia)
- Sirāt (Spagna)
- L’agente segreto (Brasile)
- La voce di Hind Rajab (Tunisia)
- Un semplice incidente (Francia)
Miglior film d’animazione
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- La piccola Amélie
- Zootropolis 2
Miglior sceneggiatura originale
- Robert Kaplow, Blue Moon
- Jafar Panahi, Un semplice incidente
- Ronald Bronstein e Josh Safdie, Marty Supreme
- Joachim Trier e Eskil Vogt, Sentimental Value
- Ryan Coogler, I Peccatori
Miglior sceneggiatura non originale
- Will Tracy, Bugonia
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Chloé Zhao, Hamnet
- Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
- Clint Bentley and Greg Kwedar, Train Dreams
Miglior colonna sonora
- Bugonia (Jerskin Fendrix)
- Frankenstein (Alexandre Desplat)
- Hamnet (Max Richter)
- One Battle After Another (Jonny Greenwood)
- Sinners (Ludwig Göransson).
Miglior canzone originale
- “Golden” – KPop Demon Hunters
- “I Lied to You” – I peccatori
- “Dear Me” – Diane Warren: Relentless
- “Train Dreams” – Train Dreams
- “Sweet Dreams of Joy” – Viva Verdi!
Miglior casting
- Una battaglia dopo l’altra
- Marty Supreme
- Hamnet – Nel nome del figlio
- L’agente segreto
- I peccatori
Migliori costumi
- Frankenstein
- Avatar: Fuoco e cenere
- I peccatori
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
Miglior fotografia
- Frankenstein (Dan Laustsen)
- Marty Supreme (Darius Khondji)
- One Battle After Another (Michael Bauman)
- Sinners (Autumn Durald Arkapaw)
- Train Dreams (Adolpho Veloso).
Miglior montaggio
- F1
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- Sentimental Value
- I peccatori
Miglior suono
- F1
- Frankenstein
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
- Sirāt
Migliori effetti speciali
- Avatar: Fuoco e cenere
- F1
- Jurassic World – La rinascita
- The Lost Bus
- I peccatori
Miglior scenografia
- Frankenstein
- Hamnet – Nel nome del figlio
- Marty Supreme
- Una battaglia dopo l’altra
- I peccatori
Miglior documentario
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor: la vicina perfetta
Miglior cortometraggio documentario
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: “Were and are Gone”
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Miglior cortometraggio
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- The Singers
- Jane Austen’s Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
Miglior cortometraggio animato
- Butterfly
- Forever Green
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters