Paola ed Elly, la coppia: pubblicate le foto della fidanzata della Schlein

Ecco il volto di Paola, la fidanzata di Elly Schlein: questa è l’esclusiva del nuovo numero di Diva e Donna (Cairo Editore), in edicola oggi mercoledì 22 marzo. Nelle foto pubblicate dal settimanale la leader del Pd è in compagnia di una donna. La donna tiene al guinzaglio il suo cane. Entrano separate alla stazione di Firenze e prendono il treno per Bologna in vagoni diversi. La leader del Partito Democratico, in passato, ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: ”In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta”. CLICCA QUI PER GUARDARE LE FOTO.

Mai Elly Schlein ha comunicato ufficialmente il nome della sua fidanzata, che invece è stato scovato dal Corriere della Sera qualche settimana fa: “La sua ragazza? Esiste, vivono insieme. Si chiama Paola ed è ancora più riservata di Elly”, ha fatto sapere il quotidiano, dopo essersi messo sulle sue tracce. Le due pare siano fidanzate da tre anni. Un’ipotesi deducibile perché proprio tre anni fa Schlein ha fatto pubblicamente coming out dichiarandosi impegnata.