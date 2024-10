Paolo Bonolis e Laura Freddi: perché si sono lasciati, la verità dietro l’addio

Perché Paolo Bonolis e Laura Freddi si sono lasciati: la verità dietro l’addio tra il conduttore e la showgirl.

Paolo Bonolis e Laura Freddi sono stati insieme per cinque anni e mezzo vivendo una storia bellissima e importante durante uno dei periodi di maggior successo di entrambi. Quando si incontrarono per la prima volta, nello studio di Non è la Rai, Laura aveva 19 anni e, ricordandolo dai tempi di Bim Bum Bam, era incuriosita da lui. Bonolis, invece, era più grande, sposato e già padre. Nonostante fossero molto diversi, tuttavia, tra i due scatto la scintilla.

“Agli occhi dei miei 19 anni era affascinante, mi piaceva, mi faceva divertire, mi colpì per ironia e cultura. Mi faceva guardare anche tre film al giorno, mi leggeva i libri, era un fiume in piena. Viaggiavamo molto“, ha raccontato la freddi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 18 marzo 2023.

Il primo viaggio insieme fu ai Caraibi, ma prima di partire, Bonolis decide di chiedere il permesso al padre di quella che sarebbe poi stata la sua fidanzata. «Venne a chiedere il permesso a mio padre, ho una famiglia che mi ha sempre seguito con attenzione», ha svelato Laura Freddi ai microfoni del programma Storie di donne al bivio di Monica Setta. «Basta che me la riporti sana», la risposta del papà. «In quella vacanza è scattato l’amore, siamo tornati e Paolo è entrato a far parte della mia famiglia, era sempre lì con i miei, il Natale a giocare a Mercante in fiera. Siamo stati insieme 5 anni e mezzo».

Paolo Bonolis e Laura Freddi: il vero motivo dell’addio

A svelare il motivo della rottura, arrivata inaspettatamente dopo cinque anni e mezzo d’amore, è stata proprio Laura Freddi che, nel salotto di Monica Setta, nel corso di una puntata di “Storie di donne al bivio”, senza svelare i dettagli, ha raccontato i motivi che hanno portato i due a lasciarsi e a intraprendere due strade diverse.

“Non ci siamo incontrati con i tempi. Tante volte nella vita ci si incontra nei momenti sbagliati. Per quanto l’amore fosse veramente forte, io avevo già questa voglia di famiglia, per cui messo di fronte a questo bivio… Lui no, era già separato con due figli in America molto piccoli. L’avevo messo di fronte a una scelta troppo grossa in quel momento: era una responsabilità che non voleva prendersi, nonostante fosse un amore vero. E lì io non ebbi il coraggio di aspettare il suo momento e me ne andai“.

Paolo, poi, ha ritrovato l’amore con Sonia Bruganelli che ha sposato e con cui ha avuto i figli Silvia, Davide e Adele e da cui si è separato da circa un anno. Laura, invece, è diventata mamma di Ginevra avuta con il compagno Leonardo D’Amico.