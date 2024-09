Paolo Ciavarro in lacrime: c’entra la mamma Eleonora Giorgi, cosa sta succedendo

Paolo Ciavarro non trattiene le lacrime parlando di mamma Eleonora Giorgi, alle prese con la lotta contro un cancro al pancreas.

Paolo Ciavarro ha il cuore diviso a metà: da una parte la gioia per essere riuscito a coronare il suo sogno d’amore con Clizia Incorvaia che lo ha reso anche papà per la prima volta con la nascita di Gabriele e, dall’altra parte, il dolore di non riuscire ad aiutare come vorrebbe mamma Eleonora Giorgi che sta affrontando la battaglia più importante della sua vita: quella contro un cancro al pancreas che le è stato diagnosticato circa un anno fa.

L’attrice sta combattendo con forza e tenacia e, non solo si è sottoposta ad un’operazione, ma segue anche la cura chemioterapica che la debilita dal punto di vista fisico. Affrontare tutto non è facile, come ha spiegato il figlio Paolo che, nel giorno del matrimonio, l’ha voluta accanto a sé nel luogo in cui era nato proprio l’amore tra la madre e papà Massimo Ciavarro ovvero Forte dei Marmi.

Le parole di Paolo Ciavarro su mamma Eleonora Giorgi: come sta l’attrice

Dopo la nascita del figlio Gabriele, quello del matrimonio con Clizia Incorvaia è stato indubbiamente il giorno più importante della vita di Paolo Ciavarro che, la notte prima, ha scelto di dormire con la madre condividendo con lei la gioia e l’emozione di quel momento. E’ stata una notte magica e intensa quella trascorsa da mamma e figlio che hanno parlato fino alle 2 di notte raccontandosi tutto.

A svelarlo è stato lo stesso Paolo Ciavarro che, ai microfoni di Silvia Toffanin, nella prima puntata della nuova stagione di Verissimo, non è riuscito a nascondere il dolore che sta provando insieme alla propria famiglia. «Più si va avanti e più è difficile, soprattutto da un punto di vista fisico. Lei è una guerriera e una combattente – le parole di Paolo – e non molla però. Non abbiamo mai passato tanto tempo insieme. Siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima».

Le lacrime in studio sono inevitabili e anche Clizia Incorvaia che ha ricevuto i complimenti del suocero Massimo ciavarro, non è riuscita a nascondere gli occhi lucidi: «Sua madre per me è un’amica, una complice e una mamma. In questo momento difficile è stata lei a darci la forza in questi mesi».

Un momento toccante per la coppia che, vivendo a Roma, a pochi chilometri dall’attrice, cerca di regalare a quest’ultima momenti spensierati facendole trascorrere del tempo con il nipotino Gabriele.