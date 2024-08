Massimo Ciavarro parla solo ora: “Cosa penso davvero di Clizia Incorvaia”

Massimo Ciavarro rompe il silenzio dopo il matrimonio tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia: ecco cosa pensa davvero della nuora.

La storia d’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stata coronata dal matrimonio celebrato lo scorso 12 luglio a Forte dei Marmi. I fiori d’arancio della coppia sono arrivati a distanza di qualche anno dal primo incontro. I due, infatti, si sono conosciuti nel 2020 partecipando alla stessa edizione del Grande Fratello Vip. Lui single e lei reduce dalla fine del matrimonio con Francesco Sarcina si conoscono e si innamorano giorno dopo giorno anche se l’amore scoppia solo dopo il reality.

Nella vita quotidiana, i due bruciano le tappe iniziando a convivere a Roma e allargando la famiglia con la nascita del piccolo Gabriele che regala per la prima volta le gioie della paternità a Paolo facendo, invece, rivivere la bellezza della maternità a Clizia per la seconda volta, già mamma di Nina avuta con il leader de Le Vibrazioni.

Massimo Ciavarro: “Clizia Incorvaia? La donna giusta per mio figlio Paolo”

Il rapporto tra Clizia e Paolo non solo cresce, ma unisce anche le rispettive famiglie: la Incorvaia, infatti, riesce ad instaurare un rapporto meraviglioso con la suocera Eleonora Giorgi a cui sta dando affetto e supporto nella sua lotta contro il cancro, ma cosa pensa, invece, Massimo Ciavarro della nuora?

Massimo Ciavarro vive tra Roma e Lampedusa, ma nell’ultimo periodo, ha raggiunto spesso la capitale per stare accanto ad Eleonora Giorgi con la quale, nonostante il matrimonio finito, è rimasto l’affetto come ha raccontato l’attore in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa. Un’intervista, tuttavia, nel corso della quale Ciavarro senior si è soffermato anche sul matrimonio tra il figlio Paolo e Clizia. Durante il ricevimento, l’attore ha mantenuto un atteggiamento molto discreto lasciando totalmente la scena agli sposi.

Tuttavia, la gioia per il grande passo del figlio era evidente come conferma lui stesso svelando cosa pensa effettivamente della nuora: “Penso che Clizia sia la donna giusta per lui, è un vulcano, sempre piena di idee, Paolo invece è un po’ come me, abbastanza cupo. Si completano”.

Felice della svolta che ha preso la vita privata di Paolo, Massimo Ciavarro, tuttavia, non nasconde che vorrebbe vedere più spesso il nipotino Gabriele: “Vorrei vederlo di più, ha due anni e mezzo, è stupendo, mi chiama nonno Massolo, ha un po’ paura di me, forse perché i primi tempi mi ha visto con la barba e io ho fatto un po’ il burbero. Però sono contento, almeno sa chi sono”.