Paolo Del Debbio nega di aver bestemmiato in diretta: “Ho solo pronunciato il nome di Dio”

Nella puntata di Dritto e Rovescio di giovedì, commentando le parole della senatrice Laura Boldrini, Paolo Del Debbio si è lasciato sfuggire un qualche non meglio precisato riferimento a Dio. Sui social in molti hanno parlato di bestemmia ma in realtà, ascoltando bene, non è chiaro.

Lo stesso Del Debbio, il giorno dopo, ha spiegato: “Anche il Corriere parla di una presunta bestemmia. In realtà ho citato il nome di Dio ma non ci ho messo accanto nessun attributo negativo né offensivo, comunque chiedo scusa per i telespettarori credenti che si sono sentiti offesi. Ho sbagliato a nominare Dio, che non va nominato invano, come ci insegnano i vangeli. Ma ci tengo a dire che io, nella mia trasmissione, non ho detto alcuna bestemmia”.