Paura al concerto di Arisa la musica si ferma, poi l’intervento: “Chiamate un’ambulanza”

Paura al concerto di Arisa dove, dopo l’interruzione della musica, è anche arrivata l’ambulanza: ecco cos’è successo.

Non è stato un concerto sereno e tranquillo quello che Arisa ha tenuto a Gioia del Colle come è facile intuire dalle varie notizie che arrivano dalla Puglia sullo spettacolo. La cantante, considerata una delle voci più belle della musica italiana, ha vissuto l’estate dividendosi tra i suoi impegni di lavoro e il nuovo fidanzato Walter Ricci con cui ha ritrovato la felicità. Una felicità che, però, alcune sere fa, è venuta meno durante il suo spettacolo.

Tutto è accaduto lo scorso 25 agosto quando la cantante si è presentata sul palco con oltre un’ora di ritardo iniziando lo show alle 23 invece che delle 21.30 come era stato annunciato. Un ritardo che il pubblico non ha tollerato al punto da aver accolto l’artista con i fischi e, purtroppo, anche qualche insulti. Arisa, ovviamente, si è scusata dando poi inizio allo show che ha poi dovuto interrompere per una situazione che, in caso di mancato intervento, avrebbe potuto avere delle conseguenze drammatiche.

Arisa chiama l’ambulanza al concerto: cos’è successo

“Scusatemi tutti per il ritardo”: è iniziato così lo show di Arisa a Gioia del Colle per poi cominciare a cantare incantando tutti con la sua bellissima voce capace di trasmettere brividi sin dalla prima note. Nel corso dello show, però, Arisa si è ritrovata a gestire anche una situazione particolare di fronte alla quale, però, la cantante ha saputo reagire con prontezza riuscendo a far mantenere la calma a tutti.

Nel corso dello spettacolo, infatti, una fan presente nel pubblico si è sentita male e Arisa, rendendosene conto, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei sanitari presenti. “Ambulanza, ambulanza per favore. C’è l’ambulanza? Ragazzi, chiamate un’ambulanza, ma non c’è?”, le parole della cantante.

Grazie all’intervento di Arisa, la fan è stata immediatamente soccorsa e, stando alle testimonianze dei presenti, l’artista ha poi ricominciato lo spettacolo continuando a cantare. Dopo i fischi ricevuti all’inizio a causa del forte ritardo con cui si è presentata sul palco, Arisa si è poi riscattata aiutando una fan in evidente difficoltà.

La cantante che, recentemente si è anche raccontata ai microfoni di Belve commentando il fatto di non essere più un’icona gay, anche in passato ha dovuto affrontare una situazione simile durante un concerto a Sessa Aurunca nel corso del quale una spettatrice è stata colta da malore portando l’artista a richiamare l’attenzione della sicurezza per aiutarla.