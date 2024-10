Per i fan i Simpson hanno previsto anche l’arrivo dell’uragano Milton

Secondo i fan della storica serie, i Simpson avrebbero previsto l’arrivo dell’uragano Milton, che ha devastato la Florida a inizio ottobre di quest’anno. Ancora una volta, i fan sono convinti che gli eventi raccontati nella serie animata abbiano previsto e anticipato quelli che sono accaduti nella realtà.

I Simpson e l’uragano Milton

L’uragano Milton, nei primi giorni di ottobre di quest’anno, si è abbattuto con violenza sulla Florida, negli Stati Uniti. L’uragano ha provocato diverse devastazioni e gli abitanti sono stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni. Si stima che siano almeno 14 le vittime e altissime le conseguenze economiche per lo Stato.

I fan dei Simpson, la storica serie animata, si sono fatti avanti anche questa volta, collegando il terribile evento a un episodio della serie. In particolare, si fa riferimento alla puntata numero 8 dell’ottava stagione: Uragano Neddy.

Nella puntata, uscita nel 1996, la città di Springfield è nel caos mentre i personaggi si preparano all’arrivo di una forte tempesta. La famiglia Simpson si affretta a fare gli acquisti necessari per prepararsi, nel panico generale della città. Una volta arrivato, l’uragano provoca tremende inondazioni per le strade, che costringono gli abitanti di Springfield a ripararsi sui tetti delle case. Alcuni fan della serie hanno trovato diverse somiglianze tra la puntata e gli eventi che hanno costretto gli abitanti della Florida ad abbandonare le loro abitazioni.

I fan dei Simpson

I fan della serie storicamente accostano molti eventi dei Simpson a quelli accaduti nella realtà, quasi come se la serie avesse il potere di predire il futuro. Nel corso degli anni quest’idea ha aumentato la fama di una serie già iconica, alimentando nei fan le teorie più divertenti e disparate. Basti pensare alla candidatura di Donald Trump nel 2020, all’epidemia d’ebola nel 2014 o ancora alla scoperta del bosone di Higgs: i Simpson, per i fan, hanno previsto tutto.

“I Simpson sono dei cartomanti. Tutto ciò che dicono si avvera”, “Penso che sia giunto il momento di prendere sul serio i Simpson”, ha commentato qualcuno. A questi commenti, però, se ne aggiungono altri decisamente più scettici: “I Simpson non hanno mai previsto nulla. È solo un cartone animato. Trovatemi un caso in cui abbiano effettivamente previsto qualcosa. Non è possibile”.