Alfonso Signorini, avete mai visto la sua casa da sogno, elegante e raffinata come la sua personalità? Ecco i dettagli

Uno degli uomini che più volte ha dimostrato che classe, eleganze e professionalità possono andare di pari passo è senza dubbio lui, il grandissimo Alfonso Signorini. Nel corso della sua vita, oltre essere il direttore di Chi Magazine, oggi è anche un conduttore televisivo della famosa trasmissione Grande Fratello. In molti, però, sono sempre curiosi di scoprire dove abita il conduttore e quali sono i dettagli della sua casa.

Giovanissimo, Alfonso Signorini si avvicina al mondo universitario laureandosi presso L’Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo il perfezionamento in Filosofia medievale. Nello stesso anno, inoltre, studia e si diploma al Conservatorio dove consegue il diploma. Il mondo editoriale comincia a stregarlo, tanto da cominciare a lavorare presso Tv Sorrisi e Canzoni, per poi proseguire con Chi Magazine.

Ad avvicinarsi alla tv è stata proprio la sua forte personalità e il suo carattere schietto e diretto. Infatti, comincia a fare l’opinionista nello show di Piero Chiambretti per poi proseguire al Grande Fratello Vip dapprima come opinionista e successivamente come conduttore.

I fan, però, vorrebbero scoprire di più circa la casa del grandissimo conduttore: siete pronti per farvi stregare dallo stile inconfondibile? Prosegui la tua lettura al prossimo paragrafo.

Alfonso Signorini, ecco dove si trova la casa da sogno

Molti dei nostri lettori vorrebbero sapere qualche informazione in più circa le abitazioni dei personaggi famosi e, proprio per questo abbiamo deciso di svelarti qualcosa in più per la casa di Alfonso Signorini. Questa si trova a Milano anche se non si conosce la zona esatta, ma è davvero meravigliosa, visto gli scatti sui social che il conduttore tv ha pubblicato.

Nella casa non mancano dettagli chic che rendono la casa raffinata, opere d’arte, quadri d’epoca e una stanza adibita a palestra. Infatti, il direttore di Chi Magazine non ha mai fatto segreto di tenerci molto all’attività fisica, e alla cura del corpo; in questa stanza sono presenti tapis roulant, una cyclette e molti altri strumenti utili a fare esercizio.

Nel suo appartamento, inoltre, è presente un pianoforte dove Alfonso Signorini ama suonare e rilassarsi; sempre in questa stanza vi sono ampie finestre, che la rendono particolarmente luminosa. In salone, per quanto concerne le opere d’arte nel possiede una di Maria Callas.

Nella sala vi è anche una scala, con i gradini in legno e le pareti sono tutte di colore bianco. Infine vi è anche un camino per riscaldare un po’ la casa e lo stile classico scelto dallo stesso per l’arredamento.