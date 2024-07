Perché Flavio Insinna ha lasciato la Rai (e cosa farà dopo l’addio)

Perché Flavio Insinna ha lasciato la Rai dopo anni di successi? Le parole del conduttore e cosa farà dopo l’addio alla tv di Stato.

Attore e conduttore, Flavio Insinna è uno dei nomi più amati dal pubblico televisivo che ha imparato ad apprezzarne non solo le qualità artistiche, ma anche umane. Solare, empatico, genuino e gentile, Flavio Insinna ha lasciato un vuoto nel cuore del pubblico dopo l’addio alla conduzione de L’eredità, il game show storico del preserale della Rai che ha condotto per anni dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Alla guida de L’eredità, entrando ogni giorno nelle case degli italiani, Flavio Insinna è riuscito a conquistare una fetta ancora più grande di pubblico che non ha nascosto il dispiacere dopo il passaggio del testimone a Marco Liorni.

Nella scorsa stagione televisiva, le reti Rai sono state orfane di Insinna che ha dedicato il proprio tempo soprattutto al teatro, il suo primo amore ma ad ottobre, l’attore e conduttore tornerà nuovamente in onda con un nuovo progetto televisivo su un’altra rete. Il ritorno in tv di Insinna è ormai ufficiale, ma i telespettatori continuano a chiedersi il motivo del suo addio alla Rai e a svelarlo, con poche parole, è stato lui stesso.

Flavio Insinna: i motivi dell’addio alla Rai e il ritorno in tv con un nuovo programma

Nessun motivo clamoroso dietro l’addio di Flavio Insinna alla Rai ma la voglia di rinnovarsi e tuffarsi in nuove avventure televisive. A confermarlo è stato lo stesso artista che, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Repubblica, ha spiegato di provare solo riconoscenza per la Rai, una rete che gli ha permesso di recitare in tante fiction di successo come Ho sposato uno sbirro, Don Matteo e La stoccata vincente solo per citare qualche titolo ma di cimentarsi anche con la conduzione.

Su X, inoltre, Insinna ha voluto ringraziare pubblicamente la Rai smentendo tutti i rumors su presunti rapporti interrotti in malo modo e confermando l’esistenza di affetto e rispetto da entrambe le parti. “Ciao Famiglia, prima del nuovo viaggio è bello ringraziare. Grazie Rai, un gigantesco grazie. Grande così e anche di più”, ha cinguettato.

Ma cosa farà adesso Flavio Insinna? Come anticipato da Dagospia, Insinna sbarca su La7 per condurre un nuovo game show dal titolo “Family Feud” che andrà in onda dal 7 ottobre prima del TG e che avrà come protagonisti famiglie di ogni tipo. Insinna, dunque, è pronto ad affrontare la nuova avventura dopo anni trascorsi in Rai: riuscirà a convincere i telespettatori anche con il nuovo game show?