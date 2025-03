Tra le due cognate blasonate, si sa, non scorre buon sangue. Ma cosa ha fatto scatenare il litigio? La curiosità non si spegne

Kate Middleton e Meghan Markle: due donne con simili destini, due caratteri forti, ma in collisione. Se la prima è la futura regina d’Inghilterra, la seconda è la moglie di Spare, Harry, ex attrice di Hollywood, americana.

Da quando Meghan è entrata nella vita del secondogenito di Re Carlo III e Lady Diana la Corona Inglese ha avuto un tale scossone che potremmo quasi dividere la sua storia con l’epoca pre Meghan e post Meghan. Un solco creatosi a suon di accuse, anche di razzismo, di un’ Exit epocale e poi di interviste esclusive, documentari e un libro di memorie del principe Harry che ha fatto rabbrividire persino i tappeti di Buckingham Palace e non solo.

Nel grande pentolone delle polemiche sicuramente ha spiccato proprio il litigio delle due cognate. Se dapprima l’arrivo della Markle fu accolto con visioni romantiche alla “Sex and The City” – nei confronti di una monarchia, che sarebbe diventata finalmente giovanile, in cui due donne così diverse sarebbero diventate amiche-sorelle, dando tocchi di modernità ad un’istituzione forse troppo impolverata a causa della lunga reggenza di Elisabetta II – il dopo è stato solo un continuo ricredersi e colpi di scena, fino alla rassegnazione. Kate e Meghan non vanno d’accordo. Ma cos’ha causato questa diatriba?

Le prime avvisaglie di poca coesione

La tensione tra Meghan Markle e Kate Middleton, è andata di pari passo con quella scoppiata tra il principe Harry e il principe William. Almeno secondo le rivelazioni contenute nel libro di memorie di Harry, Spare.

L’episodio principale che si legge nel libro cha ha fatto scandalo, riguarda una discussione tra Meghan e Kate sui vestiti delle damigelle per il matrimonio di Meghan e Harry. Kate, secondo il racconto di Harry, si lamentò che l’abito della principessa Charlotte fosse troppo grande e che dovesse essere rifatto, nonostante Meghan avesse già organizzato le modifiche con un sarto. Questo portò Meghan alle lacrime, ma Kate il giorno dopo si scusò con un biglietto e dei fiori. Tuttavia, la stampa riportò la vicenda in modo distorto, affermando che fosse stata Meghan a far piangere Kate.

Harry inoltre nel suo libro accusa la regina Camilla di aver fatto trapelare la storia ai tabloid per migliorare la propria immagine pubblica. Secondo il principe, Camilla per anni avrebbe diffuso informazioni sui membri della famiglia reale per ottenere una copertura positiva sui media.

Ma ci sarebbero stati altri momenti di tensione tra Meghan e Kate, come per esempio il litigio per un commento fatto da Meghan sugli ormoni di Kate durante la sua gravidanza , un episodio in cui Kate sembrò disgustata nel prestare il lucidalabbra a Meghan, e un presunto atteggiamento distaccato della principessa del Galles nei confronti della cognata. Harry ha anche rivelato che una volta, quando era più giovane, Kate e William lo avrebbero incoraggiato a travestirsi da nazista per una festa in maschera. Episodio che suscitò enorme scandalo quando le immagini emersero sui giornali.