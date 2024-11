Perchè Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati: la verità sull’addio

Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati sorprendendo il pubblico che da anni li segue dai tempi di Zelig. Cosa è successo?

La domanda è lecita perchè la coppia non ha mai dato segnali di crisi e anche oggi, dopo l’annuncio della separazione avvenuta settimane fa, si mostra felice e complice, ma perchè Katia Follesa e Angelo Pisani si sono lasciati? Il mondo dello spettacolo a volte stupisce più del dovuto, con chiusure drastiche di lunghe storie d’amore o con separazioni improvvise ma prive di scontri.

Abbiamo l’esempio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, i quali dopo l’addio sopraggiunto nel 2017 continuano ad essere in ottimi rapporti, facendo anche le vacanze insieme, per l’amore del loro unico figlio Nathan Falco.

Katia Follesa e Angelo Pisani era una di quelle coppie così perfette che sembra impossibile che oggi le loro vite si siano divise. Entrambi comici, divertenti, complici e genitori della loro unica figlia, Agata nata nel 2010.

Dopo 20 anni insieme l’addio tra Katia Follesa e Angelo Pisani

Dopo una serie di congetture sparpagliate sui social, Katia Follesa e Angelo Pisani hanno deciso di annunciare ufficialmente, dopo 20 anni di amore, la fine della loro relazione. La cosa che ha colpito i fan è che lo hanno fatto insieme in un clip, ridendoci su, e con estrema serenità.

A volte i grandi amori arrivano alla fine o si trasformano. Quest’ultimo caso è proprio quello dei due comici, i quali lo hanno dichiarato, hanno deciso di separarsi a causa di un’evoluzione naturale del loro rapporto, che è passato dall’amore romantico a un affetto più simile a quello tra fratelli. Entrambi hanno mantenuto una convivenza armoniosa, spiegando che hanno iniziato a vivere in case separate, utilizzandole come spazi personali quando necessario.

“C’è chi ha le stanze separate e noi abbiamo le case separate. Nel senso che da qualche tempo abbiamo un altro appartamento che viviamo come un posto in cui o uno o l’altro può andare, quando ne ha bisogno”. Aveva fatto sapere in un’ intervista Katia Follesa. La coppia è rimasta in ottimi rapporti e ha dichiarato di non aver subito gravi eventi, come tradimenti. Ma come si sono conosciuti Katia Follesa e Angelo Pisani? “Io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo” Ha confessato sempre la comica.

Nonostante la separazione, Angelo e Katia continuano a essere uniti come genitori e non risultano coinvolti in altre relazioni. Il loro esempio insegna che un amore piò finire ma l’affetto rimane.