Perchè l’attore di Franco ha deciso di lasciare Un Posto al sole (e cosa fa oggi)

Peppe Zarbo, l’attore che interpreta Franco in Un posto al sole ha lasciato la soap dopo 27 anni, ma perché? Ecco il motivo.

Un posto al sole è la soap opera italiana più longeva di sempre. Era il 1996 quando la famiglia Palladini, la famiglia Poggi e Raffaelle Giordano entravano per la prima volta nelle case degli italiani per non uscirne più.

A ricordarlo, pochi giorni fa, è stata Claudia Ruffo che, nella soap opera, ha interpretato Angela Poggi. “Auguri Un posto al sole. 6500 puntate di storie di vita raccontate. Una storia iniziata nell’ottobre del 1996 ed io sono così onorata e grata di essere parte di questa grande famiglia”, ha scritto l’attrice che, nella telenovela, è stata la protagonista di una delle storie d’amore più belle.

Angela Poggi, infatti, ha vissuto un amore intenso e passionale con Franco Boschi interpretato da Peppe Zerbo per ben 27 anni. Un vero e proprio matrimonio finito per scelta dell’attore stesso che, dopo tanti anni, ha deciso di dire addio al suo personaggio, ma qual è il motivo di tale decisione?

Peppe Zarbo dice addio a Franco di Un posto al sole: ecco perché

Dopo 27 anni insieme, Franco Boschi e Peppe Zarbo si sono separati e ad annunciare il divorzio è stato lo stesso attore sui social. “Il 21 ottobre 1996 andava in onda la prima puntata di Un posto al sole. È stata un’avventura incredibile e irripetibile. Aver fatto parte di questa famiglia è stato un vero privilegio e un’esperienza indimenticabile che porterò sempre nel mio viaggio”, ha scritto Zarbo.

L’attore ha scelto di lasciare la soap nel momento in cui il pubblico voleva ancora bene al suo personaggio e lo ha fatto dopo una lunga riflessione insieme alla produzione.

“Strada facendo, ma è fisiologico, hai bisogno di stimoli, attenzioni diverse e capisci che se la strada che si è imboccata è un’altra, allora la storia d’amore può finire” – spiega anche se “questo non significa che le scelte siano definitive”, ha spiegato l’attore in un’intervista rilasciata a Fanpage a maggio 2024 in cui puntualizza di non voler lasciare le porte aperte ad un futuro ritorno ma di essere convinto che, nella vita, tutto possa cambiare.

Attualmente, ha scelto di mettersi dietro la macchina da presa e con la sua casa di produzione (Studio Yubaba ndr.) continua a produrre progetti. Nel futuro di Peppe Zarbo, come ha raccontato lui stesso a Fanpage, sicuramente non c’è la regia ma “continuerò a lavorare nel settore del cinema, della televisione, della cultura, mi piacerebbe continuare sulla strada del direttore artistico, del produttore”, ha spiegato.