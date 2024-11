Perchè Rita dalla Chiesa ha lasciato Forum: la verità sull’addio

Sono passati anni da quando Rita Dalla Chiesa ha deciso di lasciare Forum, ma ancora oggi c’è molta curiosità sulle sue motivazioni

Un programma di successo, dal taglio giudiziario, approdato nel 1985 dapprima come rubrica di Buona Domenica per poi approdare nel 1988 nella seconda serata del venerdì, per la prima volta come trasmissione autonoma e con la conduzione di Rita Dalla Chiesa.

La conduttrice romana infatti ha avuto le redini del format per tanto tempo, anche se non continuative. L’ultimo periodo è stato quello fino al 2013 con Lo sportello di Forum, anno in cui ha ceduto il posto all’attuale conduttrice e giornalista Barbara Palombelli.

La direzione di Della Chiesa era molto seguita dai telespettatori, motivo per cui quando è subentrato il cambiamento, molti si sono chiesti cosa fosse successo, visto che gli ascolti andavano molto bene. Nonostante la Palombelli sia altrettanto gradita e seguita, i fan della precedente conduttrice non si rassegnano: perchè Rita dalla Chiesa ha lasciato Forum?

Voci di corridoio infondate: una decisione sbagliata

Rita Dalla Chiesa è un volto molto amato della Tv, benché negli ultimi anni si sia un pò allontanata dal piccolo schermo dedicandosi alla politica. Non si sono dimenticati gli anni in cui entrava tutti i giorni nelle case degli italiani con Forum, programma televisivo che ha condotto per ben 30 anni.

Proprio la longevità dello show e la sua presenza iconica del format ha creato contrasto con la sua improvvisa decisione di “abbandonarlo” nel 2013. Durante un’intervista a Un giorno da pecora su Radio2, la conduttrice ha spiegato di aver preso una decisione sbagliata. Rita ha fatto sapere di aver lasciato il programma basandosi su voci infondate che sostenevano una possibile chiusura del format. “Voci da Roma mi dicevano che avrebbero chiuso Forum.” Ha confidato la conduttrice.

Quando lasciò, il programma proseguì e venne affidato a Barbara Palombelli, verso la quale Rita non nutre risentimento: “Lei è arrivata dopo, non c’entra niente”. Tuttavia, ha ammesso di non guardare più Forum da allora. “Non ne ho mai visto nemmeno una puntata? Anzi, se per caso facendo zapping mi imbatto nel nuovo “Forum” cambio canale. E non è per la conduttrice, anzi, chapeau a Barbara che è una grande giornalista. Ma quella è una ferita aperta per me. Sa che cosa mi manca più di tutto? La gente che, al mercato, mi chiede: “Signora Rita com’è andata a finire poi con quella causa?”. La verità è che alla gente piace vedere due persone che si contendono qualcosa, veder litigare. Le nostre controversie però erano tutte rigorosamente vere“. Riporta il Fatto Quotidiano.

Dopo la sua uscita, ha ricevuto proposte lavorative non in linea con il suo stile, incluse partecipazioni a reality show come L’Isola dei Famosi, che ha rifiutato perché non si sentiva adatta. Rita ha riconosciuto l’errore della sua scelta e rimpiange la decisione di aver lasciato un programma che rappresentava una parte importante della sua carriera.