Perchè si sono lasciati Elisabetta Canalis e George Clooney: la verità sull’addio

A distanza di anni dalla fine della loro relazione, spunta la verità sul motivo dell’addio tra Elisabetta Canalis e George Clooney.

Sono trascorsi anni da quando Elisabetta Canalis e George Clooney hanno fatto sognare il mondo anche se, ancora oggi, c’è chi si chiede perché si siano lasciati. Era il 2009 quando l’ex velina di Striscia la Notizia entrò nel cuore del divo di Hollywood, all’epoca un single incallito. Bellissimi e innamorati, conquistarono le pagine patinate di tutti i rotocalchi di gossip dopo un incontro a cena che fece scattare la fatidica scintilla.

All’epoca, lei era reduce dalla rottura da Christian Vieri e, dopo aver accettato un invito a cena da parte di un amico in comune con George Clooney, conosce l’attore. Il feeling tra i due fu immediato al punto che lui decise di prolungare il soggiorno in Italia per trascorrere qualche giorno in più in compagnia della showgirl.

La notizia diventò subito di dominio pubblico e i paparazzi facevano a gara per immortalare la coppia che, pur non nascondendosi, cercava un po’ di tranquillità a Laglio. I due sono rimasti insieme due anni fino alla rottura definitiva.

Il motivo della fine della storia tra Elisabetta Canalis e George Clooney

La favola d’amore tra Elisabetta Canalis e George Clooney è durata solo due anni, ma ancora oggi, di fronte alle loro foto insieme, è impossibile non sognare. Le immagini della coppia sono state pubblicate anche dai magazine statunitensi ed è proprio la stampa americana che, all’epoca, parlò per la prima volta di crisi. “George la ama, ma non vuole fare quella vita“, scrivevano facendo riferimento alla vita mondana della Canalis e alle mille attenzioni che le riservavano i paparazzi.

La notizia della rottura arrivò a giugno 2011 quando fu diffuso un comunicato ufficiale: “ Non stiamo più insieme”, fece sapere l’attore. “È molto difficile e molto personale, per questo speriamo che venga rispettata la nostra privacy“, aggiunse senza svelare ulteriori dettagli anche se, pare, che lo stile di vita della Canalis abbia influito sulla rottura.

Lei, poi, sempre bellissima e in splendida forma come testimoniano le foto mozzafiato che pubblica sui social, ha ritrovato l’amore con il chirurgo Brian Perry con cui ha avuto la figlia Skyler e dal quale ha poi divorziato mentre Clooney ha sposato Amal Alamuddin, un’avvocatessa e giurista libanese, con cui ha formato una famiglia con la nascita dei gemelli Ella e Alexandre Clooney che oggi hanno sette anni.