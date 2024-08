Scatti hot, immagini da urlo: la ex del grande bomber fa impazzire i fan

Le immagini fanno girare la testa, gli scatti hot fanno centro: la ex del grande bomber fa impazzire i fan

Una Dea. I fan non trovano altre parole per descrivere la bellezza senza età di Elisabetta Canalis. L’ex velina sarda continua a far impazzire tutti con degli scatti provocanti che lasciano il segno. Del resto la bella showgirl è entrata da tempo nel cuore degli italiani e non soltanto per gli stacchetti ai tempi di Striscia la Notizia.

La sua sensualità ha lasciato e continua a lasciare il segno e lo fa anche con l’ultimo servizio fotografico per pubblicizzare la nuova linea Intimissimi. Scatti da capogiro che evidenziano al meglio le curve della 45enne di Sassari che si sta godendo le vacanze a Los Angeles in compagnia anche del suo compagno, Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing.

Ed è stato proprio questo sport a fare da cupido tra i due visto che il rumeno ha conosciuto la Canalis proprio grazie agli allenamenti in questa disciplina. E lo sport nella vita della modella sarda è una costante, non soltanto perché lo pratica con costanza. Tra gli ex amori della Eli nazionale c’è anche quello con Bobo Vieri, ex bomber dell’Inter e dell’Italia, una storia che ha fatto molto parlare ai tempi. Acqua passata però visto che da allora ne sono cambiate di cose.

Elisabetta Canalis incanta in intimo: scatti hot

Tante cose cambiate, ma non certo la bellezza di Elisabetta Canalis che continua ad estasiare i fan con degli scatti al limite dell’illegale. Non per niente il suo profilo Instagram vanta quasi quattro milioni di follower, tutti pronti ad ammirare le ultime provocanti immagini della sarda.

Di recente protagonista in tv con Tilt, il programma musicale di Italia 1 che ha condotto con Enrico Papi, è tornata a dedicarsi alla pubblicità del noto brand di intimo, di cui è testimonial da anni. Le ultime fotografie la mostrano in tutta la sua bellezza mentre indossa i prodotti dell’ultima collezione. Inevitabile per i follower buttare l’occhio al fisico perfetto della Canalis che cura con grande attenzione la propria forma fisica e rende partecipi anche i suoi fan con foto e video sugli allenamenti.

Sedute anche dure, ma i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti: forma fisica smagliante, curve mozzafiato e una bellezza che non passa inosservata. Ancora una volta Elisabetta Canalis lascia il segno con degli scatti da urlo che mandano in estasi i fan: “Meravigliosa”.