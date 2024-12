Da amiche a nemiche: non si placa lo scontro dei due volti dello spettacolo, finito su tutti i portali di televisione

Fino a qualche mese fa sarebbe sembrato impossibile che Laura Freddi e Sonia Bruganelli arrivassero a battibeccare pubblicamente, eppure è proprio ciò che sta accadendo da alcune settimane. D’altronde, probabilmente, nemmeno i fan di Paolo Bonolis si aspettavano che si separasse dalla donna che è stata al suo fianco per 20 anni e con la quale ha avuto tre figli. Ed è accaduto

Paradossalmente anche Sonia Bruganelli come Laura Freddi oggi è una ex del noto presentatore televisivo: questa inaspettata posizione avrebbe riacceso vecchi rancori tra le due donne? E’ il momento di togliere qualche sassolino dalle scarpe? Non ci è dato sapere. Quello che è certo è che le due showgirl non vanno proprio d’accordo, al contrario di come hanno voluto fare intendere in tutti questi anni.

Laura Freddi è stata fidanzata con Paolo Bonolis per cinque anni, dopo essersi conosciuti negli studi di Non è la Rai. Secondo il racconto di Laura, la loro relazione si è conclusa perché Bonolis non si sentiva ancora pronto a costruire una famiglia, cosa che invece ha fatto qualche tempo dopo con Sonia Bruganelli. Quest’ultima è diventata sua moglie ed è stata al suo fianco, sia nella vita privata che sul lavoro.

Quell’intervista ha scatenato il litigio

Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono state spesso al centro dell’attenzione del gossip per essere (state) le compagne, ovviamente in tempi diversi, di Paolo Bonolis. Dopo un periodo di apparente rispetto reciproco e anche di dichiarata amicizia, le due hanno iniziato a punzecchiarsi e forse.. a togliere la maschera?

Tutti si stanno chiedendo perchè? Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Tutto sarebbe scaturito da alcune dichiarazioni di Sonia Bruganelli durante un’intervista a Belve. L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha accusato la Freddi di sfruttare la situazione per ottenere visibilità televisiva, sottolineando che il comportamento di Laura nei suoi confronti è cambiato dopo la sua separazione dal conduttore.

Sonia ha fatto riferimento anche al periodo in cui Laura la sostituì per due puntate come opinionista al Grande Fratello: “Venne a sostituirmi per due puntate come opinionista al Grande Fratello. Ero stata io a proporla come mia sostituta. Avevo paura: dicevo metti che poi lì ci mettono una… Le ho anche prestato le mie scarpe, lei carina se le è messe”.

Laura Freddi ha risposto durante un’intervista a “Storie di donne al bivio“. La showgirl ha ribattuto che non ha bisogno di parlare della Bruganelli per ottenere visibilità, dato che lavora nello spettacolo da quarant’anni. Ha poi smentito ogni intenzione di malizia, sottolineando di aver sempre fatto commenti ironici e bonari sui social. Laura ha anche ricordato con affetto il suo passato con Bonolis e ha espresso dispiacere per il deterioramento della relazione con Sonia, auspicando un confronto più diretto e pacifico anziché lo scontro mediatico: “Se Sonia aveva tutte queste cose da dirmi poteva farmi una telefonata e avremmo risolto tra noi pacificamente”.