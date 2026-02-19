Paolo Petrecca lascia la direzione di Rai Sport come tutta la redazione si augurava come un sol uomo, e infatti un minuto dopo ha revocato scioperi e agitazioni sindacali, come mezzo mondo chiedeva a gran voce dopo le diaboliche gaffe a ripetizione nella telecronaca che si era autoassegnata, ma persevera. Si considera una vittima, vede complotti, evoca traditori. Dei Giuda.

“In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”

“In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà”: è il versetto del Vangelo di Matteo richiamato nelle sue stories su Instagram, dopo l’annuncio della sua decisione di rimettere il mandato nella mani dell’Ad Rai Giampaolo Rossi.

Petrecca si limita a postare l’immagine di un affresco che rappresenta l’apostolo, con le coordinate “Mt 26, 20-29”, che contengono appunto le parole di Gesù durante l’Ultima Cena. Che poi, in verità, la fila c’era, altro che uno di voi. Che poi, a prendersi nientemeno che per Gesù Cristo, a fare la vittima è facile esporsi a secchiate di soda caustica.

Come quella di Dagospia: sicuri che se Petrecca un Giuda l’avesse potuto incrociare poi non l’avrebbe scambiato per qualcun altro come la presidente del Cio con la figlia di Mattarella?