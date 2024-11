Piccole cose come queste: trailer, cast e trama del film con Cillian Murphy

Il 28 novembre esce in sala Piccole cose come queste, un film di Tim Mielants con protagonista Cillian Murphy. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Berlino 2024, il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Small Things like These, di Claire Keegan.

Prodotto da Ben Affleck e Matt Damon, il film di Tim Mielants si ispira a fatti realmente accaduti. Si fa riferimento allo scandalo delle Case Magdalene, istituti religiosi in Irlanda che furono teatro, il secolo scorso, di abusi nei confronti di ragazze e giovani madri. Questa vicenda aveva già ispirato, nel 2002, il film Magdalene diretto da Peter Mullan. Piccole cose come queste sta ricevendo parerei molto positivi dalla critica. Il film sarà disponibile in sala dal 28 novembre. Scopriamo trailer, cast e trama.

Piccole cose come queste: trama e trailer del film

Irlanda, 1985. Bill Furlong è uomo semplice, un attento osservatore, sempre pronto ad aiutare qualcuno in paese. Lavora come venditore di carbone e ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla sua famiglia, alla moglie Eileen e alle sue cinque figlie.

Nei giorni che precedono l’arrivo del Natale, Bill trasporta e consegna come al solito la legna e il carbone agli abitanti del villaggio. Quando entra nel cortile di un convento in paese, quello diretto da Suor Mary, Bill fa un incontro inaspettato e decisivo che gli riporta alla mente il suo passato. Nella mente di Bill si affollano ricordi che non potrà più ignorare e si ritroverà a decidere se agire oppure accogliere anche lui il silenzio di un’intera comunità.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 28 novembre.

Piccole cose come queste: il cast del film

Nel cast del film, nel ruolo del protagonista Bill Furlong, troviamo l’attore Cillian Murphy, reduce dalla vittoria dell’Oscar quest’anno per la sua interpretazione in Oppenheimer. L’attrice Eileen Walsh, curiosamente presente anche nel cast di Magdalene, interpreta il ruolo della moglie Eileen.

Fanno parte del cast anche Emily Watson (Gosford Park, Ubriaco d’amore, La teoria del tutto) che per questa interpretazione ha vinto l’Orso d’argento al Festival di Berlino, Michelle Fairley (Il Trono di Spade), il candidato premio Oscar nel 2022 Ciarán Hinds (Belfast, Justice League, La talpa) e Clare Dunne (Spider-Man: Far from Home, The Last Duel).