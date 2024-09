Pierlugi Diaco curiosità: in cosa è laureato il conduttore di Bella Mà

Pierluigi Diaco è uno dei giornalisti e conduttori più popolari della tv italiana. Ecco in cosa è laureato.

Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore, negli ultimi anni, è diventato uno dei volti più popolari della Rai. Dopo essere approdato sulla Tv di Stato nel 1993, ha condotto diversi programmi come Unomattina Estate, al fianco di Georgia Luzi e Io e Te, prima al fianco di Sandra Milo e Valeria Graci e successivamente con Santino Fiorillo e Katia Ricciarelli. E’ stato anche tra gli autori di Bontà loro, programma di Maurizio Costanzo.

Dal 2022, tuttavia, Diaco tiene compagnia ai telespettatori di Raidue con il programma Bella Mà dove mette a confronto i ragazzi della Generazione Z con quella degli adulti. Serio e professionale, giorno dopo giorno, ha conquistato la stima e l’affetto del proprio pubblico anche grazie ad una preparazione, frutto di un percorso universitario importante.

La laurea di Pierluigi Diaco: il percorso di studi del conduttore

Pietro Luigi Maria Diaco, questo il vero nome di Pierluigi Diaco, è nato a Roma nel 1977 e, dopo il diploma, ha scelto di proseguire i suoi studi iscrivendosi all’università. Appassionato di libri, ha studiato Lettere Moderne laureandosi successivamente e, poi anni dopo, ha deciso di conseguire anche la laurea specialistica in Filologia Moderna. Una laurea che gli ha permesso di intraprendere la carriera da giornalista anche se ha cominciato a lavorare molti anni prima di concludere gli studi.

“Mi sono preso l’impegno di occuparmi del mio carattere, che era spigoloso. Ho iniziato a lavorare a 15 anni in un mondo di pescecani, senza un padre, senza una famiglia che venisse da quella esperienza. Ho imparato sul campo. A 20 anni curavo un programma di attualità politica su Radio2. Si immagini le critiche, l’Italia è piena di invidiosi. Mi sono dovuto proteggere e questo mi ha fatto diventare arrogante e spigoloso. Mi avrebbero mangiato, altrimenti. Ho iniziato troppo giovane, non è stato facile gestire tutto”, ha raccontato qualche anno fa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente.

Fondamentale, nel suo percorso lavorativo, è stato Maurizio Costanzo che ha officiato il matrimonio con Alessio Orsingher e con cui ha avuto un rapporto di profonda stima e amicizia. «Un affetto profondissimo. Ho avuto il privilegio di lavorare con lui tanti anni (in radio e in tv a “Bontà loro” e al “Maurizio Costanzo Talk”, ndr) e di assorbire i suoi insegnamenti come una spugna», ha detto Diaco ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni svelando di aver imparato, proprio da Costanzo, a non avere pregiudizi.