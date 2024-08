Piersilvio Berlusconi è già nonno: si chiama Lucrezia, ha 34 anni ed è la sua prima figlia

Piersilvio Berlusconi è già nonno grazie alla figlia Lucrezia che oggi ha 34 anni e sta mettendo su la propria famiglia.

Piersilvio Berlusconi ha 55 anni e due figli ancora piccoli: Lorenzo Mattia ha 14 anni e Sofia Valentina ne ha 9. Tuttavia, prima di vivere la paternità con Silvia Toffanin, l’uomo era già diventato padre e persino nonno. L’amministratore delegato di Mediaset, da più di vent’anni, vive una relazione stabile con la conduttrice di Verissimo, ma prima ha avuto un’altra storia importante coronata proprio dalla nascita di una figlia.

Dalla relazione con la modella Emanuela Mussida, finita anni fa, è nata Lucrezia Vittoria Berlusconi che oggi ha 34 anni, è mamma e una donna sposata e, come la maggior parte dei membri della sua famiglia, cerca di condurre una vita riservata.

Chi è Lucrezia Vittoria, la primogenita di Piersilvio Berlusconi che lo ha reso nonno

Sappiamo che ha studiato e lavorato negli Stati Uniti dove, pare, abbia conosciuto il marito Josh. Dopo essersi laureata in Storia dell’arte all’Università degli Studi di Milano, ha continuato a studiare in America, dove ha dato una svolta anche alla propria vita privata: l’amore con il marito, infatti, è stato coronato dalla nascita della piccola Olivia.

La gravidanza di Lucrezia Vittoria Berlusconi è stata tenuta segreta fino alla nascita della bambina. La figlia di Piersilvio Berlusconi, infatti, è molto riservata al punto da non aver mai rilasciato interviste e non avere un profilo Instagram. Di lei, però, qualche anno fa ha parlato lo stesso amministratore delegato di Mediaset:

“Per anni il rapporto con Lucrezia è stato complicato: io ero giovane, forse troppo, e sono stato un padre oggettivamente non molto presente”, ha rivelato. “Per fortuna però sono cresciuto, e anche lei: da quando è più grande, la nostra relazione è diventata più vera e più forte. Adesso stare insieme non è un dovere, ma un piacere”.

Sono rarissime anche le foto di Piersilvio con la figlia Lucrezia Vittoria che, però, sarà sicuramente presente al matrimonio del padre qualora il figlio di Silvio Berlusconi decida di mantenere la promessa fatta poco prima che l’ex Cavaliere morisse. Oggi, infatti, Lucrezia vive e lavora in Italia e i suoi rapporti, non solo con papà Piersilvio ma anche con tutti i membri della famiglia Berlusconi sono buoni al punto da aver scelto di sposarsi nella villa in Provenza della zia Marina Berlusconi.