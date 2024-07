Piersilvio Berlusconi irriconoscibile: biondissimo e con capelli cotonati, la foto amarcord

Piersilvio Berlusconi irriconoscibile nella foto da giovane in cui si mostra biondissimo e con i capelli cotonati.

Piersilvio Berlusconi è diventato noto non solo per essere il figlio di Silvio Berlusconi ma anche per la sua professionalità e il suo stile impeccabile. Abiti eleganti, capelli sempre in ordine e barba incolta ma sempre assolutamente perfetta. Eppure, in passato, l’immagine del secondogenito di Silvio Berlusconi era decisamente diversa da quella che sfoggia oggi. Dal cassetto dei ricordi dell’amministratore delegato di Mediaset, infatti, è saltata fuori una foto amarcord in cui è difficilissimo riconoscerlo.

Nell’immagine in questione, infatti, Piersilvio Berlusconi ha un look decisamente diverso da quello attuale pur indossando sempre completi super raffinati al punto che in pochi riescono a riconoscerlo. Da sempre molto schivo e riservato, il secondogenito di Silvio Berlusconi ha sempre preferito lavorare dietro le quinte, ma in passato, non sono mancate le occasioni per vederlo davanti alla telecamere come nel caso della foto in questione.

Piersilvio Berlusconi da giovane: irriconoscibile con questo look

Da quando Silvio Berlusconi è venuto a mancare, tutte le attenzioni sono concentrate su Piersilvio Berlusconi che ha preso in mano la gestione di Mediaset. Nelle ultime settimane, inoltre, il secondogenito di Silvio Berlusconi, ha fatto parlare di sé sia per l’acquisto di Villa San Sebastiano a Portofino ma anche per una foto del passato in cui appare in una puntata di Drive In, il celebre show comico Mediaset degli anni Ottanta.

Nell’immagine che, in poco tempo è diventata virale, si vede Piersilvio che, appena diciassettenne è ospite in una puntata del programma. Era il 1986 e, come potete vedere nella foto qui in basso, il compagno di Silvia Toffanin è molto diverso: niente fisico scolpito e sguardo tenebroso per Piersilvio che, all’epoca, sfoggiava dei capelli cotonati, un taglio più lungo rispetto a quello attuale e soprattutto un biondo lontanissimo dai colori scuri di oggi.

Anche il viso appare molto diverso a causa della super abbronzatura e delle sopracciglia molto sottili per Piersilvio che, in quella puntata della celebre trasmissione, fu anche il protagonista di un divertente siparietto fingendo di chiamare il padre per annunciargli un taglio del budget previsto per Drive In muovendo, così, i primi passi in quella televisione che oggi, è il suo mondo anche se in modo diverso.

Con il tempo, infatti, è diventato un manager di successo scegliendo di guidare la Mediaset come amministratore delegato e affidando la conduzione delle varie trasmissioni a professionisti del settore.