Piersilvio e Toffanin, dopo anni d’amore e due figli, arriva la dichiarazione inaspettata

Insieme da anni e genitori di due figli, Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin spiazzano tutti con una clamorosa dichiarazione.

Tra le coppie più longeve del mondo dello show business spicca sicuramente quella formata da Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. I due si sono conosciuti all’inizio della carriera della conduttrice: all’epoca, lei era una letterina di Passaparola e lui cominciava a lavorare stabilmente in Mediaset. La scintilla scattò durante una partita di beneficienza del Milan e, da quel momento, dopo un insistente corteggiamento, i due non si sono più lasciati.

A distanza di anni, hanno cominciato a convivere in una splendida casa a Portofino e hanno formato insieme una famiglia con la nascita di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Una storia d’amore da favola, dunque, quella che vivono Piersilvio e Toffanin anche se, per renderla perfetta, secondo i fan, mancherebbe ancora un tassello. Tuttavia i due non hanno mai parlato di matrimonio.

Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin: la verità sul matrimonio mai celebrato

Nonostante varie voci su eventuali fiori d’arancio, la coppia, in realtà, non ha mai lasciato intendere di voler convolare a nozze. Recentemente, però, diversi giornali hanno ricominciato a parlare del matrimonio di Piersilvio e della Toffanin alla luce di una promessa fatta dall’AD di Mediaset a papà Silvio prima che morisse.

A distanza di più di un anno da quella presunta promessa, in realtà, non ci sono indizi che facciano scommettere su un matrimonio imminente della coppia. A smentire, poi, il sogno di volersi sposare è stata la stessa Toffanin. La conduttrice di Verissimo, infatti, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair qualche tempo fa, ha spiegato di non aver bisogno di questa cerimonia per sentirsi la signora Berlusconi.

“Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa, perché non vorrei mai che la persona che mi sta a fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve e non perché lo vuole”. Con queste parole, la Toffanin pare aver messo definitivamente un punto alle voci che la vorrebbero prossima all’altare.

Nessun matrimonio nell’aria, dunque, per Piersilvio e la Toffanin che sembrerebbero anche intenzionati a non allargare ulteriormente la famiglia. Per ora, dunque, entrambi sono super concentrati sul lavoro ma chissà che, entro la prossima estate, non arrivi l’importante novità che i fan dei due sognano da tempo.